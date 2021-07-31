Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55
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Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55

11:54:127/31/2021Фото: Flickr
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Для некоторых категорий граждан пенсия наступит раньше, решение вступило в силу в июле 2021 года.

пенсионер пенсия
Пенсионером можно стать раньше времени

В России принято изменение в законодательство, которое позволит некоторым категориям россиян уйти на пенсию раньше времени.

Приказ главы Минтруда вступил в силу с 19 июля, а выпущен был 28 июня. По измененному законодательству расширен список профессий, представители который уходят на заслуженный отдых раньше остальных.

Машинисты рельсовых автобусов и их помощники при соблюдении определенных условий могут выйти на пенсию в возрасте: женщины - в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. Для того, чтобы попасть в категорию льготников, у женщин должно быть за плечами как минимум 10 лет льготного и 20 лет страхового стажа. А мужчинам для досрочного выхода на отдых следует иметь по меньшей мере 12,5 года льготного и 25 лет страхового стажа.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что на досрочную пенсию могут рассчитывать и многодетные матери. Те у кого есть трое детей сможет выйти на пенсию в 57 лет, четверо детей - в 56 лет, а пятеро - в 50 лет.

Также россияне, у которых большой трудовой стаж - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, выйдут на пенсию раньше. Много категорий граждан имеют право на заслуженный отдых в более ранние сроки. Для этого требуется соблюдение некоторых условий.

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