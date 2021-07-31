Суточный рост зараженных коронавирусом выявили на 31 июля в Бердске: Теперь заболевших больше 2100

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние сведения о коронавирусе в городе.
Как сообщили утром в субботу в городском оперативном штабе, за последние сутки в Бердске выявили 7 новых случаем заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего с начала пандемии и по 31 июля 2021 года заразились ковидом 2104 бердчанина. У них подтвержден положительный COVID-19.
-На 31 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1024 жителя. Выздоровевших и выписанных 1970, - рассказали в опрештабе.
За последние 24 часа медики взяли еще 180 тестов на коронавирус. Результаты станут известны через 2-3 дня.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", последние две недели суточный прирост заболевших среди бердчан составлял стабильно 6 человек. Сегодня стало больше.
С начала 2021 года в Бердске скончались от ковида 42 пациента. Причину смерти еще 36-ти зараженных уточняют с помощью патологоанатомической экспертизы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".