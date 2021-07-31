1 августа – день мощей чудотворца Серафима Саровского: чудеса великого святого и о чем молиться нужно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

1 августа – день мощей чудотворца Серафима Саровского: чудеса великого святого и о чем молиться нужно

4:20:037/31/2021Фото: Православный журнал "Фома"
0

Каждый, кто к нему обращался, уходил от него преисполненным расти и душевного света. Даже после его смерти к его мощам шли и продолжают идти страждущие.

Серафим Саровский
Старец-монах помогал очень многим

Одного из самых добродетельных старцев Серафима Саровского, которого признали чудотворцем и канонизировали спустя 70 лет с его смерти, почитают в православных храмах ежегодно 1 августа. Все записи о его чудесных исцелениях содержатся в документальных записях и стали основанием для причисления его к лику святых.

Этот монах, который большую часть своей жизни провел аскетично и практически в затворничестве, помогал очень многим людям, которые приходили к нему за утешением, добрым советом и с просьбами об исцелении. Он отказывал в приеме только женщинам, всю жизнь борясь с земными искушениями.

Каждый, кто к нему обращался, уходил от него преисполненным расти и душевного света. Даже после его смерти к его мощам шли и продолжают идти страждущие. Так, например, императрица Александра Федоровна, долго время не могла зачать ребенка. После обращения к мощам Серафима Саровского, она искупалась в святом источнике у монастыря, где хранились мощи. Она долго молилась и через год родила сына.

Одна из монахинь излечила дочь Александра Первого от тяжелой болезни, укрыв ее мантией святого. В это же посещение блаженная Паша Саровская, пообщавшись с императором Николаем Вторым, предсказала гибель его и его семьи в 1918 году. Поговаривают, что императорская семья покинула Дивеевский монастырь, пребывая в задумчивом и печальном настроении.

Преподобному старцу по сей день молятся на помощь в делах и защите от несправедливости, об исцелении и здравии, женщины обращаются к нему с молитвами о замужестве, о даровании детей и их защите. Также обращаются к нему в любых тяжелых жизненных ситуациях, поскольку преподобной известен как святой, который очень быстро отвечает на самые искренние молитвы.

Молитвы святому:


Личное прошение Серафиму Саровскому


Что творит сало с организмом: правда и мифы
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Мужчина услышал странный шум из кухни: находка его потрясла
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Долгие годы скрывала: всплыла правда о диагнозе дочки Лолиты
«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
серафим саровскиймолитвапраздникив чем помогает
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О чем попросите святого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУмерших от коронавируса и заразившихся за сутки на 31 июля посчитали в Новосибирской области
4:27:41 7/31/2021
Умерших от коронавируса и заразившихся за сутки на 31 июля посчитали в Новосибирской области
1 августа – день мощей чудотворца Серафима Саровского: чудеса великого святого и о чем молиться ООдно
4:20:03 7/31/2021
1 августа – день мощей чудотворца Серафима Саровского: чудеса великого святого и о чем молиться ООдно
Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского
4:03:05 7/31/2021
Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского
Новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации выявили в России
3:54:43 7/31/2021
Новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации выявили в России
Самоубийством угрожал неадекватный мужчина на пляже в новосибирском Академгородке
3:43:00 7/31/2021
Самоубийством угрожал неадекватный мужчина на пляже в новосибирском Академгородке
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в Новосибирске
3:25:18 7/31/2021
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в Новосибирске
Кому святой Николай Чудотворец способен подарить исцеление в праздник Рождества 11 августа 2021 года: О чем просить угодника
3:20:00 7/31/2021
Кому святой Николай Чудотворец способен подарить исцеление в праздник Рождества 11 августа 2021 года: О чем просить угодника
Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров
3:08:01 7/31/2021
Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров
БердскУголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска
2:49:16 7/31/2021
Уголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска
Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
2:44:49 7/31/2021
Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55Для некоторых категорий граждан пенсия наступит раньше, решение вступило в силу в июле 2021 года.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '