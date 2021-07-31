1 августа – день мощей чудотворца Серафима Саровского: чудеса великого святого и о чем молиться нужно

Одного из самых добродетельных старцев Серафима Саровского, которого признали чудотворцем и канонизировали спустя 70 лет с его смерти, почитают в православных храмах ежегодно 1 августа. Все записи о его чудесных исцелениях содержатся в документальных записях и стали основанием для причисления его к лику святых.
Этот монах, который большую часть своей жизни провел аскетично и практически в затворничестве, помогал очень многим людям, которые приходили к нему за утешением, добрым советом и с просьбами об исцелении. Он отказывал в приеме только женщинам, всю жизнь борясь с земными искушениями.
Каждый, кто к нему обращался, уходил от него преисполненным расти и душевного света. Даже после его смерти к его мощам шли и продолжают идти страждущие. Так, например, императрица Александра Федоровна, долго время не могла зачать ребенка. После обращения к мощам Серафима Саровского, она искупалась в святом источнике у монастыря, где хранились мощи. Она долго молилась и через год родила сына.
Одна из монахинь излечила дочь Александра Первого от тяжелой болезни, укрыв ее мантией святого. В это же посещение блаженная Паша Саровская, пообщавшись с императором Николаем Вторым, предсказала гибель его и его семьи в 1918 году. Поговаривают, что императорская семья покинула Дивеевский монастырь, пребывая в задумчивом и печальном настроении.
Преподобному старцу по сей день молятся на помощь в делах и защите от несправедливости, об исцелении и здравии, женщины обращаются к нему с молитвами о замужестве, о даровании детей и их защите. Также обращаются к нему в любых тяжелых жизненных ситуациях, поскольку преподобной известен как святой, который очень быстро отвечает на самые искренние молитвы.
Молитвы святому:
Личное прошение Серафиму Саровскому