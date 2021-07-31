Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях

В Санкт-Петербурге на детской площадке в Пушкинском районе произошел конфликт между многодетной матерью и подростками.
Девочки заняли карусель, на которой катался ребенок. Жительница Славянки высказала недовольство поведением подростков, они начали отвечать. Возникла словесная перепалка, в ходе которой женщина достала перцовый баллончик и брызнула девочкам в лицо. Одна практически не пострадала, а второй жгучий газ попал прямо в глаза.
В сети опубликовано видео конфликта, которое снял кто-то из очевидцев. На нем женщина сначала ругается с подростками. Потом резко встает и направляется к детям, после одна девочка начинает плакать от боли. На место происшествия приехали полиция и медики. Пострадавшая написала заявление на взрослую обидчицу.
- Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жительница Петербурга прогнала с детской площадки детей-аутистов. По ее мнению, они пугали "нормальных детей".