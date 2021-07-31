Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
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Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях

12:21:257/31/2021Фото: СООБЩЕСТВО «СЛАВЯНКА» ВКОНТАКТЕ
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В Санкт-Петербурге следователи проверят конфликт, произошедший на детской площадке. У пострадавшей девочки обожжены глаза.

В питерском дворе поссорились многодетная мать и подростки

В Санкт-Петербурге на детской площадке в Пушкинском районе произошел конфликт между многодетной матерью и подростками.

Девочки заняли карусель, на которой катался ребенок. Жительница Славянки высказала недовольство поведением подростков, они начали отвечать. Возникла словесная перепалка, в ходе которой женщина достала перцовый баллончик и брызнула девочкам в лицо. Одна практически не пострадала, а второй жгучий газ попал прямо в глаза.

В сети опубликовано видео конфликта, которое снял кто-то из очевидцев. На нем женщина сначала ругается с подростками. Потом резко встает и направляется к детям, после одна девочка начинает плакать от боли. На место происшествия приехали полиция и медики. Пострадавшая написала заявление на взрослую обидчицу.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", жительница Петербурга прогнала с детской площадки детей-аутистов. По ее мнению, они пугали "нормальных детей".

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