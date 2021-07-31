РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
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РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами

1:17:007/31/2021Фото: Wikimedia Commons
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Священнослужители должны занимать позицию миротворцев , которые сглаживают острые углы конфликтующих, а не провоцируют разделения и конфликты.

храм
В РПЦ дали священникам советы не вступать в конфликты из-за вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В РПЦ дали рекомендации для священников о том, как вести себя во время разговоров о вакцинации. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Курганской епархии, которое стало следствием их озвучивания главой Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой на совещании с руководителями пресс-служб епархий Уральского федерального округа.

По словам Легойды, тема пандемии и вакцинации в настоящее время преобладает во всех сферах жизни, а вопрос о прививках разделил общество на две противоположные части. Священнослужители должны занимать позицию миротворцев , которые сглаживают острые углы конфликтующих, а не провоцируют разделения и конфликты.

Тема вакцинации находится вне плоскости религии, Церковь выступает за свободу выбора для каждого человека.

Ранее церковнослужители делали громкие заявления по поводу вакцинации, некоторые называли ее греховным делом. Епископ Порфирий - наместник Соловецкого монастыря - утверждал, что прививка повредит образ Бога в человеке и призывал отказываться от нее, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Позже в РПЦ выпустили сообщение, что мнение епископа Порфирия непрофессиональное и вызывает множество споров.

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