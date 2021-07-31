Что обязательно должно стоять на столе в Медовый спас 14 августа 2021 года? Блюда для праздничного стола
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Что обязательно должно стоять на столе в Медовый спас 14 августа 2021 года? Блюда для праздничного стола

5:20:107/31/2021Фото: Piqsels
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Пасечники в это время приступали к качке меда на пасеках, потому что ульи были заполнены до отказа и пчелы переставали носить мед.

мед
Первый урожай меда принято освящать в храме

Медовый спас - один из трех праздников с названием "спас", посвященный нашему Спасителю Иисусу Христу. Он всегда выпадает на 14 августа. В этот же день начинается строгий Успенский пост. Этот день в народе также именуют Маковым или Водным спасом, поскольку с этого дня собирали не только первый урожай меда, но и собирали маковое семя и освящают воду в храмах во время праздничной службы.

Также в этот день в храмах осуществляется вынесение в центр храма Животворящего Креста, которому каждый может поклониться. Эта традиция пошла с древних времен, когда в это время года зачастую начинались из-за жары эпидемии инфекций и болезни. Люди искали помощи у Креста, поклоняясь ему.

Пасечники в это время приступали к качке меда на пасеках, потому что ульи были заполнены до отказа и пчелы переставали носить мед. Первый мед полагалось отнести в праздник в храм, для того. чтобы после службы батюшка его освятил. Считалось, что самая первая ложечка освященного меда моет исполнить ваше самое заветное желание.

Принято было в этот праздник готовить постные медовые коврижки и другую постную выпечку с медом. Медом и выпечкой угощали самых близких людей, а также соседей и друзей.

По календарю питания на Успенский пост в этот день можно готовить горячие блюда: супы, каши. тушить овощи. Разрешено добавлять к пище растительное масло. Мясные, молочные и яичные продукты под запретом. Ну и традиционные блюда из меда.

Мед ставили на стол в этот день обязательно. В мед часто подмешивали маковое семя и макали в это лакомство постные блинчики.

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