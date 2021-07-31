Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
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Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу

12:36:307/31/2021Фото: МЧС
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Как выяснилось, при перекачке топлива случилась разгерметизация цистерны, из-за чего и случилось воспламенение емкости объемом 15 кубометров.

В Самаре в 7 утра произошел крупный пожар на газозаправочной станции

В Самаре утром произошел крупный пожар на газозаправочной станции. В 7.10 утра поступил звонок в экстренную службу о крупном возгорании на газозаправочной станции в Кировском районе города. Пожарные машины в срочном порядке выехали на место происшествия на улицу Товарную. Пожару присвоили второй класс опасности.

Как выяснилось, при перекачке топлива случилась разгерметизация цистерны, из-за чего и случилось воспламенение емкости объемом 15 кубометров.

Тушили пожар 23 машины и 93 огнеборца. За полчаса им удалось укротить огонь. Пожар произошел на площади в 50 кв. метров.

По информации МЧС, пострадал водитель газозаправочного автомобиля. Его экстренно отвезли в больницу.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 июня аналогичное происшествие случилось в Новосибирске. Газовая АЗС на Гусинобродском шоссе взорвалась и воспламенилась. Пострадали 35 человек. К ответственности привлекут директора и инженера заправки.

После инцидента областная прокуратура проверила все АГЗС в регионе. Нашли на рушения и на бердской, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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