Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу

В Самаре утром произошел крупный пожар на газозаправочной станции. В 7.10 утра поступил звонок в экстренную службу о крупном возгорании на газозаправочной станции в Кировском районе города. Пожарные машины в срочном порядке выехали на место происшествия на улицу Товарную. Пожару присвоили второй класс опасности.
Как выяснилось, при перекачке топлива случилась разгерметизация цистерны, из-за чего и случилось воспламенение емкости объемом 15 кубометров.
Тушили пожар 23 машины и 93 огнеборца. За полчаса им удалось укротить огонь. Пожар произошел на площади в 50 кв. метров.
По информации МЧС, пострадал водитель газозаправочного автомобиля. Его экстренно отвезли в больницу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 июня аналогичное происшествие случилось в Новосибирске. Газовая АЗС на Гусинобродском шоссе взорвалась и воспламенилась. Пострадали 35 человек. К ответственности привлекут директора и инженера заправки.
После инцидента областная прокуратура проверила все АГЗС в регионе. Нашли на рушения и на бердской, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".