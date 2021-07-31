Какие растения благоприятно высаживать в августе?

Последний месяц лета является не менее насыщенным для огородников и дачников в плане работ на своих земельных участках. Несмотря на то, что ночами становится значительно прохладнее и солнечного света становится меньше, в это время можно не только собирать созревший урожай, но и заняться дополнительной посадкой некоторых культур, имеющих быстрые сроки созревания.
Так, например, в августе можно дополнительно посадить салаты, лук на зелень, укроп и листовую петрушку для того, чтобы обеспечить свой стол свежей зеленью. также можно посеять листовой латук, рукколу и шпинат.
В последнем месяце лета можно высадить белокочанную и пекинскую капусту. Главное - выбрать для посадки ультраскороспелые и раннеспелые сорта. Благоприятно семена капусты высаживать на грядки, где уже выкопан лук. Семена сеем сразу в открытый грунт, после чего их обильно поливаем и укрываем нетканым материалом. Эта капуста не подойдёт для длительного зимнего хранения, однако она идеальна для квашения и приготовления свежих блюд.
Также в августе можно высаживать разные виды редьки, поскольку она спокойно выдерживает первые заморозки. Вы успеете собрать урожай редьки до первого снега.
Можно посадить свеклу сортов Модана, Несравненная, Холодостойкая 19. Можно посадить также редис, которому для урожая обязательно будут необходимы поливы.
Благоприятен к посадку многолетний лук батун и некоторые виды многолетних сортов цветов.