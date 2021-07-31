Когда нужно копать картошку?

Процесс уборки созревшего картофеля является столь же важным, как и весь процесс его выращивания. Очень важно выкопать картофель в правильные сроки, не допуская уборки недозревшего урожая и перезревшего.
Если выкапывать картофель, когда он ещё не полностью созрел, то его шкурка будет слишком тонкой, а значит корнеплод не будет хранится всю зиму , а если выкапывать его позже нужного срока, то клубни могут пойти в рост, что тоже отрицательно скажется на сроках его хранения.
Выбирать день для выкапывания картофеля лучше всего сухой и солнечный, чтобы можно было просушить картофель сразу после выкапывания.
Для того чтобы определить созрел картофель или нет, можно воспользоваться простым подсчетом сроков созревания, либо по внешним признакам. У картофеля, который готов к выкапыванию, начинает вянуть ботва. Это говорит о том что никаких питательных веществ картофель больше не получает.
Если вы не уверены в сроках созревания клубней, можно выкопать один куст и потереть две картофелины друг об друга. Если шкурка недостаточно сформировалась, то она будет сдираться с картофеля, а значит выкапывать картофель для закладывания на зимнее хранение ещё слишком рано.
Обычно в регионах сроки уборки картофеля отличаются. В южных и центральных округах России картофель убирают начиная с конца августа то и примерно до 10 сентября. На Урале и в Сибири приступают к выкапыванию картофеля примерно в середине сентября.
Лучшие дни для уборки картофеля в августе 2021 года
2, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 26
Лучшие дни для уборки картофеля в сентябре 2021 года
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16