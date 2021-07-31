Когда нужно копать картошку?
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31.07
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Когда нужно копать картошку?

8:20:127/31/2021Фото: pixabay
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Выбирать день для выкапывания картофеля лучше всего сухой и солнечный, чтобы можно было просушить картофель сразу после выкапывания.

картофель
Для определения сроков созревания картофеля есть свои признаки

Процесс уборки созревшего картофеля является столь же важным, как и весь процесс его выращивания. Очень важно выкопать картофель в правильные сроки, не допуская уборки недозревшего урожая и перезревшего.

Если выкапывать картофель, когда он ещё не полностью созрел, то его шкурка будет слишком тонкой, а значит корнеплод не будет хранится всю зиму , а если выкапывать его позже нужного срока, то клубни могут пойти в рост, что тоже отрицательно скажется на сроках его хранения.

Выбирать день для выкапывания картофеля лучше всего сухой и солнечный, чтобы можно было просушить картофель сразу после выкапывания.

Для того чтобы определить созрел картофель или нет, можно воспользоваться простым подсчетом сроков созревания, либо по внешним признакам. У картофеля, который готов к выкапыванию, начинает вянуть ботва. Это говорит о том что никаких питательных веществ картофель больше не получает.

Если вы не уверены в сроках созревания клубней, можно выкопать один куст и потереть две картофелины друг об друга. Если шкурка недостаточно сформировалась, то она будет сдираться с картофеля, а значит выкапывать картофель для закладывания на зимнее хранение ещё слишком рано.

Обычно в регионах сроки уборки картофеля отличаются. В южных и центральных округах России картофель убирают начиная с конца августа то и примерно до 10 сентября. На Урале и в Сибири приступают к выкапыванию картофеля примерно в середине сентября.

Лучшие дни для уборки картофеля в августе 2021 года

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