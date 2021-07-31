Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
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31.07
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Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации

2:44:497/31/2021Фото: Wikimedia Commons
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Владимир Мединский возглавит новую структуру - совет по историческому просвещению.

Владимир Путин дал задание заниматься историческим просвещением

Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься историческим просвещением. Возглавить комиссию должен помощник президента Владимир Мединский — об этом сообщают на портале правовой информации.

- В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению <…> Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р., - указано в документе.

Среди задач, которые будут стоять у нового образования — работа по координации деятельности госорганов, научно-образовательного и культурного сообществ по выработке единого подхода к историческому просвещению и предупреждению фальсификации исторических фактов.

Также в комиссии будет анализироваться деятельность, которая может нанести ущерб национальным интересам РФ, и принимать меры к противодействию.

Состав комиссии будет формироваться из сотрудников администрации президента РФ, Совбеза, Генпрокуратуры, СК, МИД, Минобороны, МВД, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минпросвещения, Минцифры, Минюста, СВР, ФСБ, Росархива, РАН, ассоциации "Российское историческое общество", Российского военно-исторического общества, общества "Знание" и ВГТРК.

Ранее в Послании Федеральному собранию Владимир Путин обратил на недостаток информации о войне в учебнике истории, которым пользуются студенты колледжей. После поручения президента в Минпросвещении начали работу по исправлению данного недостатка.

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