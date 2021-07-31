Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти пропавшего 51-летнего жителя Уссурийска. В полицию обратилась 81-летняя местная жительница, которая просила найти ее сына. Мужчина ушел несколько дней назад на рыбалку и пропал, связи с ним не было.
Сотрудниками ДПС по городу Уссурийску лейтенантом полиции Станиславом Колодиевым и старшиной полиции Данилом Клименчуком была проведена работа по розыску пропавшего рыбака. Они смогли связаться с мужчиной по телефону и узнать, в какой стороне он находится — помогла геолокация.
Бездорожье не позволило добраться к пропавшему на автомобиле — инспекторы вышли пешком, нашли истощенного жителя Уссурийска в застрявшем внедорожнике. Им пришлось нести его на руках — у мужчины не было сил даже выбраться из машины. Он всю дорогу благодарил спасителей. Несколько километров пешком преодолели полицейские и спасли жизнь мужчины.
Полицейские предупреждают о том, что если ваш родственник не выходит на связь, а вы знаете что он может находится в потенциальной опасности — следует обращаться в полицию, так как первые 48 часов являются определяющими для осуществления поиска.