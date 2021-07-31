Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров

3:08:017/31/2021Фото: Пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску
0

Бездорожье не позволило добраться к пропавшему на автомобиле — инспекторы вышли пешком, нашли истощенного жителя Уссурийска в застрявшем внедорожнике.

Уссурийский рыбак найден

Сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти пропавшего 51-летнего жителя Уссурийска. В полицию обратилась 81-летняя местная жительница, которая просила найти ее сына. Мужчина ушел несколько дней назад на рыбалку и пропал, связи с ним не было.

Сотрудниками ДПС  по городу Уссурийску лейтенантом полиции Станиславом Колодиевым и старшиной полиции Данилом Клименчуком была проведена работа по розыску пропавшего рыбака. Они смогли связаться с мужчиной по телефону и узнать, в какой стороне он находится — помогла геолокация.

Бездорожье не позволило добраться к пропавшему на автомобиле — инспекторы вышли пешком, нашли истощенного жителя Уссурийска в застрявшем внедорожнике. Им пришлось нести его на руках — у мужчины не было сил даже выбраться из машины. Он всю дорогу благодарил спасителей. Несколько километров пешком преодолели полицейские и спасли жизнь мужчины.

Полицейские предупреждают о том, что если ваш родственник не выходит на связь, а вы знаете что он может находится в потенциальной опасности — следует обращаться в полицию, так как первые 48 часов являются определяющими для осуществления поиска.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Названы продукты, которые приводят к образованию камней в почках
Федункив рассказала о своем муже, который младше на 12 лет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Срочно бегите к врачу, если заметили этот симптом после COVID
Два города России могут уйти под воду: о чем предупредил эксперт
Перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны
Как не «вырастить» подростка-агрессора
поиск рыбаканайден по геолокациинесли на руках
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Если бы покинул машину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска
2:49:16 7/31/2021
Уголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска
Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
2:44:49 7/31/2021
Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
Почему нельзя рыбачить в Ильин день 2021: Важные запреты древнейшего праздника
2:20:17 7/31/2021
Почему нельзя рыбачить в Ильин день 2021: Важные запреты древнейшего праздника
Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин
2:19:23 7/31/2021
Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин
Почему симптомы коронавируса остаются после выздоровления, изучают ученые
2:16:16 7/31/2021
Почему симптомы коронавируса остаются после выздоровления, изучают ученые
Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
1:36:51 7/31/2021
Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
1:17:00 7/31/2021
РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
Бердск"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
12:56:25 7/31/2021
"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
12:36:30 7/31/2021
Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
12:21:25 7/31/2021
Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Как естественными методами выгнать мух, комаров, тараканов, слизней, ос и муравьев из вашего домаЭксперты предложили шесть эффективных и естественных решений для борьбы с назойливыми вредителями.Курьер Среда
Group 3
Отменить
С утра и до вечера в клинике "Санитас" можно сдать анализ крови на антитела к коронавирусуПосле вакцинации или перенесенного COVID-19. Изготовление в течение одного дня!Курьер Среда
Group 3
Отменить
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '