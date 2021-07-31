Уголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска

В главном управлении МВД по Новосибирской области ответили на запрос «Курьер. Среда. Бердск» по поводу истории Насти Харьковской из Бердска. Она, напомним, страдает от мужа-тирана, постоянно обращаясь в полицию. Но, по ее мнению, полицейские бездействуют.
Заявления полицию от Насти
По информации и. о. начальника отдела информации и общественных связей регионального главка МВД, майора внутренней службы Артема Аверина, в бердском отделе полиции зарегистрировано 9 заявлений от Харьковской. И это только с 6 июня по 27 июля 2021 года.
- Все заявления и сообщения касаются действий супруга гражданки и носят семейно-бытовой характер, - отметил Аверин.
Заявления, поступившие в отдел МВД России по Бердску по указанным фактам, зарегистрированы должным образом в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) отдела полиции МВД России по Бердску и в настоящее время по ним проводится проверка.
Дела не будет
По результатам проведенной проверки по заявлениям, касающимся угроз в адрес женщины приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. По аналогичному сообщению от 27.07.2021 в настоящее время проводится проверка.
Дочь и автомобиль
По сообщению о том, что муж препятствует общению с несовершеннолетней дочерью и заявлению от гражданки о том, что ее муж не отдает принадлежащий ей автомобиль, материалы проверки направлены по территориальности в отдел полиции №10 «Советский» управления МВД России по городу Новосибирску.
Дело есть
Заявление о причастности супруга гражданки к повреждению автомобиля ее сестры приобщено к ранее зарегистрированному сообщению от 20.10.2020, по которому 3 января 2021 года дознавателем отдела МВД России по городу Бердску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ. Проводится дознание.
Конфликт улажен
По сообщению о том, что супруг пытается вывезти ребенка без согласия за пределы Российской Федерации, сообщаю, что в ходе проверки сообщения женщина пояснила, что конфликт с мужем улажен и в помощи сотрудников полиции она не нуждается.
За бездействие накажут
В настоящее время начальником главного управления назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер сотрудниками полиции при обработке обращений гражданки. В случае установления вины сотрудников полиции они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подробности - в ближайшее время.