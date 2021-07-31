Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в Новосибирске
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Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в Новосибирске

3:25:187/31/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Очевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.

Пострадавшую увезли на "скорой"

В полиции Новосибирска начали проверку после возгорания женщины на остановке общественного транспорта. 30 июля на остановке «АЗС» загорелась полуголая женщина, облитая горючей жидкостью.

Очевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала женщину в ожоговое отделение.

- В полицию сегодня было передано сообщение из медицинского учреждения о поступлении в ожоговое отделение женщины. В настоящее время полицейские устанавливают её личность и все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в пятницу.

Фотографии происшествия попали в сеть. Возгорание пострадавшей произошло за остановкой общественного транспорта.

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