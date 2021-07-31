Для самой любимой: Красивые слова и авторские картинки в День подруги 1 августа 2021 года

Не забывайте поздравлять с праздниками и благодарить своих друзей за то, что они с вами рядом! Дата, когда отмечается День подруги - 1 августа
День подруг – это наш сегодня целый день,
И сидеть, и болтать о том, о сем нам с тобой не лень!
Сегодня вспомним, что было раньше, поделимся настоящим,
И поймем, что жизнь у нас несмотря ни на что самая настоящая!
Спасибо, что дружбу нашу пронесла через года,
Мы с тобой будем вместе всегда во все времена!
Пожелаем мы друг другу счастья, здоровья, веселья,
И несмотря на невзгоды хорошего, праздничного настроения!
Милая моя подруга сегодня наш с тобой праздник,
А помнишь, как раньше мы веселились, как сущие проказники!
Давай сегодня встретимся, поболтаем вместе вдвоем,
И узнаем, как сегодня мы с тобой интересно живем!
Пусть всегда тебе сопутствует удача и успех,
Ведь ты в нашей компании была всегда лучше всех!
Пусть в семье твоей царит всегда достаток и уют,
И любимые муж и дети всегда тебя дома ждут!
***
Праздник День подруги мы отметим всем миром сегодня
Мы с тобой встретимся, посидим и будем очень довольны!
Ты мой самый близкий человек в целом мире,
От твоей лучистой улыбки душа разворачивается шире!
Пусть всегда будет тебе улыбаться судьба-фортуна,
И душа твоя всегда пусть остается юной!
Счастьем семейным, достатком пусть полон будет дом,
А сегодня вечер мы проведем в кафе с тобой вдвоем!
Источник: pozdravik.ru