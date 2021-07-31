Для самой любимой: Красивые слова и авторские картинки в День подруги 1 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Для самой любимой: Красивые слова и авторские картинки в День подруги 1 августа 2021 года

8:17:337/31/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Милая моя подруга сегодня наш с тобой праздник, а помнишь, как раньше мы веселились, как сущие проказники!

1 августа - День подруги
1 августа - День подруги

 Не забывайте поздравлять с праздниками и благодарить своих друзей за то, что они с вами рядом! Дата, когда отмечается День подруги - 1 августа

1 августа - День подруги
1 августа - День подруги

День подруг – это наш сегодня целый день,
И сидеть, и болтать о том, о сем нам с тобой не лень!
Сегодня вспомним, что было раньше, поделимся настоящим,
И поймем, что жизнь у нас несмотря ни на что самая настоящая!
Спасибо, что дружбу нашу пронесла через года,
Мы с тобой будем вместе всегда во все времена!
Пожелаем мы друг другу счастья, здоровья, веселья,
И несмотря на невзгоды хорошего, праздничного настроения!

1 августа - День подруги
1 августа - День подруги

Милая моя подруга сегодня наш с тобой праздник,
А помнишь, как раньше мы веселились, как сущие проказники!
Давай сегодня встретимся, поболтаем вместе вдвоем,
И узнаем, как сегодня мы с тобой интересно живем!
Пусть всегда тебе сопутствует удача и успех,
Ведь ты в нашей компании была всегда лучше всех!
Пусть в семье твоей царит всегда достаток и уют,
И любимые муж и дети всегда тебя дома ждут!

***

Праздник День подруги мы отметим всем миром сегодня
Мы с тобой встретимся, посидим и будем очень довольны!
Ты мой самый близкий человек в целом мире,
От твоей лучистой улыбки душа разворачивается шире!
Пусть всегда будет тебе улыбаться судьба-фортуна,
И душа твоя всегда пусть остается юной!
Счастьем семейным, достатком пусть полон будет дом,
А сегодня вечер мы проведем в кафе с тобой вдвоем!

Источник: pozdravik.ru

Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Мужчина услышал странный шум из кухни: находка его потрясла
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Долгие годы скрывала: всплыла правда о диагнозе дочки Лолиты
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
Хачанов в финале: Кафельников высказался по этому поводу
Какие особенности русских очень раздражают американцев
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень подруги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравь подругу!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда нужно копать картошку?
8:20:12 7/31/2021
Когда нужно копать картошку?
Симптомы высокого уровня холестерина: три ощущения в ногах
8:20:09 7/31/2021
Симптомы высокого уровня холестерина: три ощущения в ногах
День сестры: авторские картинки и теплые слова 1 августа для своей роднульки
8:17:33 7/31/2021
День сестры: авторские картинки и теплые слова 1 августа для своей роднульки
С днем железнодорожника прикольные открытки и добрые пожелания для настоящих профессионалов в праздник 1 августа
8:12:35 7/31/2021
С днем железнодорожника прикольные открытки и добрые пожелания для настоящих профессионалов в праздник 1 августа
Как почистить прозрачный чехол для телефона - 5 способов
7:44:55 7/31/2021
Как почистить прозрачный чехол для телефона - 5 способов
Уникальные открытки на Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа и светлые слова
7:41:06 7/31/2021
Уникальные открытки на Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа и светлые слова
Какие растения благоприятно высаживать в августе?
7:20:06 7/31/2021
Какие растения благоприятно высаживать в августе?
Вакцинация детей от коронавируса: возраст, какую прививку выбрать, осложнения
6:48:18 7/31/2021
Вакцинация детей от коронавируса: возраст, какую прививку выбрать, осложнения
БердскШваброй и бутылкой надругался над родной дочерью перед убийством ее отец
6:45:05 7/31/2021
Шваброй и бутылкой надругался над родной дочерью перед убийством ее отец
Отец случайно ударил 2-месячного ребенка вместо жены: У младенца перелом черепа
6:24:18 7/31/2021
Отец случайно ударил 2-месячного ребенка вместо жены: У младенца перелом черепа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Названа новая версия смерти актера Андрея ПанинаДруг актера считает. что все могло произойти из-за большой суммы денег.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
В Самаре отец убил родную дочь. Подробности трагедииТело девушки обнаружили соседи - на нем не было живого места.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '