Производственный календарь на август 2021: все рабочие, выходные, праздничные и короткие дни

Август, как последний месяц лета, пользуется особой популярностью у россиян при выборе при выборе времени отпуска. В это время уже не столь интенсивна жара, на каждом углу продаются свежие урожаи овощей и ароматных фруктов, на юге России начинается бархатный сезон.
В августе людям предстоит отметить следующие праздники:
- 2 августа - День ВДВ и день почитания пророка Илии (Ильин день)
- 12 августа - День ВВС
- 14 августа - Медовый спас и начало Успенского поста (до 27 августа)
- 19 августа - Яблочный спас и двунадесятый великий праздник Преображение Господне
- 28 августа - двунадесятый великий праздник Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа - Ореховый или Хлебный спас
Однако все эти праздники не являются государственными выходными днями. В августе государственных праздничных выходных дней нет, а значит не будет переносов рабочих дней и сокращенных рабочих дней, которые обычно наступают перед праздничными датами.
В августе россиянам предстоит отработать 22 рабочих дня для пятидневной рабочей недели и 26 рабочих дней для тех. кто работает на шестидневке, выходных дней, которые выпадают на субботу и воскресенье - 9.
Если на вашем рабочем месте вы должны отработать 40 часов в неделю, то в течение августа ваша норма рабочего времени составит 176 часов. При 24-часовой рабочей неделе за месяц вам предстоит отработать 105,6 часов. При промежуточном варианте в 36 часов в неделю, за месяц ваша выработка составит 158,4 часа.