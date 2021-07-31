Новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации выявили в России

В России мошенники стали осваивать новые схемы по отъему денег. Теперь под прицелом граждане, купившие справку о прививках, которые их не делали.
Покупка и хранение фальшивого сертификата карается годом заключения, мошенники предлагают за определенную сумму удалить из переписки с «доктором» все сообщения за определенную плату.
Сумма, за которую граждане могут избежать ответственности — 50 тысяч рублей. О схеме стало известно от группы компаний Angara. База данных покупателей фальшивых сертификатов передается самими продавцами, потом «клиенту» приходит СМС-сообщение, пример которого опубликован в Telegram-канале «Банкста».
Новый всплеск мошенничеств зарегистрирован в настоящее время. Жертв запугивают возможностью стать соучастником в подделке документов, пишет "Коммерсант".
После введения обязательной вакцинации в ряде регионах граждане, не желающие вакцинироваться, но по долгу службы должны быть привиты, стали пользоваться незаконными методами приобретения сертификатов о вакцинации.