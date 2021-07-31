Мусульманские праздники в августе 2021 года: суть каждого

3 августа 2021 года - Ид аль-Мубахиля
Данный праздник посвящён спору, который произошел между христианами и пророком Мухаммедом относительно отдельных положений Корана об Иисусе Христе . Победителями в споре вышли мусульмане , в результате чего христиане вынуждены были взять на себя обязательство платить дань пророку Мухаммеду в обмен на обеспечение им безопасности.
10 августа 2021 года - Новый год по лунному календарю
Это первый день лунного годового цикла по лунному календарю, по которому мусульмане ведут своё летоисчисление. Месяц Зуль-Хиджа окончился, начался месяц Мухаррам. Этот месяц также является запретным, то есть в него запрещено вести войны, вступать в споры и конфликты, больше времени нужно освещать чтению Корана и молитвам. Благоприятно заниматься благотворительностью.
16 августа 2021 года - Поход на Хайбар
Эта дата посвящена военной победе войск пророка Мухаммеда над евреями в Медине - в местности Хайбар. В результате этой победы местное население было обложено данью, евреи должны были отдавать половину всего собранного урожая последователям пророка Мухаммеда. Позже евреи вообще покинули оазис Хайбар, посещать эту местность им запрещается до нынешнего времени.
18 августа 2021 года - Ташуа имама Хусейна
Это день траура, особенно его отмечают шииты. Считается, что в этот день погиб внук пророка Мухаммеда во время военного сражения.
19 августа 2021 года - День Ашура — день поминовения пророков послаников Аллаха
Это 10 день месяца Мухаррам, в который в разные годы произошли очень значимые события. Такие как сотворение земли и небес, ангелов, Адама, как первого человека. В этот день мусульмане отмечают также день траура, считая что в этот день погиб ещё один внук пророка Мухаммеда по имени Хусейн. По пророчествам предполагается что светопреставление начнется также в этот день.