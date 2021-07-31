Самоубийством угрожал неадекватный мужчина на пляже в новосибирском Академгородке

В пятницу на Центральном пляже новосибирского Академгородка молодой мужчина угрожал покончить с собой. Его достали из воды спасатели и передали полиции.
Как сообщили в МАСС 31 июля, при обходе акватории спасатели на берегу Обского водохранилища в районе Центрального пляжа заметили в воде неадекватного мужчину в одежде. После просьбы выйти из воды мужчина пригрозил суицидом.
На место происшествия вызвали полицейских. 29-летнего молодого человека скрутили и передали стражам порядка.
«После просьбы спасателей выбраться из воды, молодой человек, начал угрожать суицидом. Спасатели вызвали на место сотрудников отдела полиции, совместными усилиями молодой человек был задержан и передан сотрудникам отдела полиции для выяснения причин своего поведения», — рассказали в МАСС.
Спасатели просят свидетелей или участников ЧП сообщать в МАСС по телефонам 112, 231-06-49.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 30 июля в Новосибирске мужчина с ножом упал с балкона квартиры на пятом этаже. Его госпитализировали.