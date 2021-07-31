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Возможность нового локдауна в Москве оценил доктор Проценко

4:47:537/31/2021Фото: Wikimedia Commons
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По его словам, все силы сейчас нужно отдать для того, чтобы вести просветительскую работу о необходимости вакцинации.

Проценко рассказал, что локдаун не нужен в настоящее время

Главный врач ковидного госпиталя, который находится в Коммунарке, Денис Проценко дал свое видение возможного развития ситуации с ограничениями в столице.

В последнее время очень много слухов возникает на тему локдауна, медик заметил, что вряд ли повторится в Москве история с самыми жесткими ограничениями.

- Мы в этом году находимся совершенно в других условиях, во всяком случае на текущий момент, - заметил Проценко в интервью для РБК и добавил, что такая мера едва ли актуальна.

Проценко заметил, что все силы сейчас нужно отдать для того, чтобы вести просветительскую работу о необходимости вакцинации.

В начале пандемии никто не был готов к приему большого числа пациентов, к тому же не было вакцины от коронавируса, поэтому приходилось вводить режим самоизоляции. В настоящее время столица находится в совершенно других условиях.

Денис Проценко заявил, что заражение коронавирусом от вакцины невозможно, так как с прививкой вводится небольшой фрагмент вируса, у которого нет возможности размножаться в организме и вызвать болезнь.

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