Значение важного мусульманского дня Ид аль-Мубахиля 3 августа 2021 года

Ежегодно 24-го Зуль-хиджа ( в 2021 году дата по григорианскому календарю выпадает на 3 августа) представители исламской религии отмечают памятную дату, в которую когда-то давно произошел спор между христианами и пророком Мухаммедом.
Однажды делегация христиан из Наджран пришла к пророку Мухаммеду. В ходе разговора завязался спор, в результате которого пророк привёл для христиан доказательства того, что Иса (Иисус) не является Богом, а был только рабом и посланником Аллаха, который послал его на землю.
Однако христиане продолжали настаивать на том, что Иса является Богом. Мусульмане видели, что христиане поняли то, что им объясняют, однако христиане продолжали отстаивать свои взгляды и не покорялись словам пророка.
Тогда Всевышний повелел пророку Мухаммеду совершить следующее. Мухаммед предложил христианам вернуться к себе домой, собрать свои семьи и вернуться с ними к месту возникновения спора.
Точно так же мусульмане должны были прийти на этой же место со своими детьми и семьями. После этого пророк предложил призвать Аллаха покарать тех, кто лжет.
Однако христиане не стали принимать такое предложение, в результате чего был заключён мирный договор между христианами и мусульманами, по которому христиане согласились выплачивать дань мусульманам в обмен на то, что те будут обеспечивать им безопасность и защиту от любых врагов.