Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского

4:03:057/31/2021Фото: 63.ru
0

Обвиняемый признал вину частично, от показаний отказался из-за плохого самочувствия. Экс-полицейский останется в СИЗО до 30 сентября.

В Самаре суд арестовал на 2 месяца полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы

Антон Безчетвертев, подполковник полиции, частично признал вину в том, что убил школьницу под Самарой.

31 июля 2021 года суд арестовал бывшего полицейского на 2 месяца. Его подозревают в убийстве 15-летней девочки, которое произошло 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Самарской области.

Как сообщает 63.ru, когда в зал заседания вошла жена подозреваемого, у подсудимого по лицу покатилась слеза. У 42-летнего обвиняемого есть жена и трое детей.

Следователь ходатайствовал об аресте до 30 сентября. По его словам, обвиняемый признал вину частично, от показаний отказался из-за плохого самочувствия. Аргументы для ареста от следователя: связи с коллегами в полиции, знает, как ведутся расследования.

На вопросы журналистов, признает ли Безчетвертев себя виновным, тот тихо ответил: «Да». Во время допроса он также признавался, что бил подсудимую ножом.

Очевидцы рассказывают, что видели, как мужчина прижимал подростка к земле, а потом уехал на автомобиле «Тойота», передает 63.ru. Впоследствии стало известно, что он сбросил в озеро прицеп и орудие убийства. Официальную версию случившегося следователи еще выдвинули. Но говорили уже многое: что полицейский и девочка были любовникам — это правоохранители опровергли, что он сбил ее и, испугавшись последствий, зарезал, но и это не подтвердили.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", арестованный рассказал после задержания, что девочка набросилась на него первая, когда он возвращался с рыбалки, а он в порыве ярости зарезал ее.

В пятницу подполковника уволили из органов МВД.

Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Долголетие: ученые раскрыли одну из возможных причин
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Зеленский подписал смертный приговор Украине
Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
арестобвиняемыйподполковникубил школьницууволили из органов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посадят надолго?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского
4:03:05 7/31/2021
Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского
Новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации выявили в России
3:54:43 7/31/2021
Новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации выявили в России
Самоубийством угрожал неадекватный мужчина на пляже в новосибирском Академгородке
3:43:00 7/31/2021
Самоубийством угрожал неадекватный мужчина на пляже в новосибирском Академгородке
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в Новосибирске
3:25:18 7/31/2021
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в Новосибирске
Кому святой Николай Чудотворец способен подарить исцеление в праздник Рождества 11 августа 2021 года: О чем просить угодника
3:20:00 7/31/2021
Кому святой Николай Чудотворец способен подарить исцеление в праздник Рождества 11 августа 2021 года: О чем просить угодника
Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров
3:08:01 7/31/2021
Жизнь спасли: Пропавшего рыбака полицейские нашли обессиленным и несли на руках несколько километров
БердскУголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска
2:49:16 7/31/2021
Уголовное дело против мужа-тирана Насти Харьковской возбудили в полиции Бердска
Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
2:44:49 7/31/2021
Путин приказал просвещать россиян против исторической фальсификации
Почему нельзя рыбачить в Ильин день 2021: Важные запреты древнейшего праздника
2:20:17 7/31/2021
Почему нельзя рыбачить в Ильин день 2021: Важные запреты древнейшего праздника
Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин
2:19:23 7/31/2021
Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55Для некоторых категорий граждан пенсия наступит раньше, решение вступило в силу в июле 2021 года.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '