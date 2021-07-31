Слезу пустил: Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летней девочки полицейского

Антон Безчетвертев, подполковник полиции, частично признал вину в том, что убил школьницу под Самарой.
31 июля 2021 года суд арестовал бывшего полицейского на 2 месяца. Его подозревают в убийстве 15-летней девочки, которое произошло 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Самарской области.
Как сообщает 63.ru, когда в зал заседания вошла жена подозреваемого, у подсудимого по лицу покатилась слеза. У 42-летнего обвиняемого есть жена и трое детей.
Следователь ходатайствовал об аресте до 30 сентября. По его словам, обвиняемый признал вину частично, от показаний отказался из-за плохого самочувствия. Аргументы для ареста от следователя: связи с коллегами в полиции, знает, как ведутся расследования.
На вопросы журналистов, признает ли Безчетвертев себя виновным, тот тихо ответил: «Да». Во время допроса он также признавался, что бил подсудимую ножом.
Очевидцы рассказывают, что видели, как мужчина прижимал подростка к земле, а потом уехал на автомобиле «Тойота», передает 63.ru. Впоследствии стало известно, что он сбросил в озеро прицеп и орудие убийства. Официальную версию случившегося следователи еще выдвинули. Но говорили уже многое: что полицейский и девочка были любовникам — это правоохранители опровергли, что он сбил ее и, испугавшись последствий, зарезал, но и это не подтвердили.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", арестованный рассказал после задержания, что девочка набросилась на него первая, когда он возвращался с рыбалки, а он в порыве ярости зарезал ее.
В пятницу подполковника уволили из органов МВД.