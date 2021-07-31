248 автомобилей сгорело с начала 2021 года в Новосибирской области: Причины назвали в МЧС
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248 автомобилей сгорело с начала 2021 года в Новосибирской области: Причины назвали в МЧС

6:05:127/31/2021Фото: 54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti
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25 июля возле СТО в Северном микрорайоне Бердска полностью выгорела белая "Мазда". Пожар сопровождался взрывам.

Сотрудники МЧС тушили 248 машин, начиная с нового года

В МЧС сообщили 31 июля, что в Новосибирской области с начала 2021 года произошло уже 248 возгораний автомобилей. Одними из основных причин пожаров становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации автомобиля, реже происходят вызовы на тушение машин, попавших в аварию.

- Согласно правилам противопожарного режима в автомобиле запрещается пользоваться открытыми источниками огня для освещения пространства и подогрева двигателя, подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном средстве, оставлять машину с открытыми горловинами топливных баков, эксплуатировать автомобиль при наличии утечки топлива и масла, использовать временную электропроводку при включении электроподогрева автотранспорта, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Также огонь может возникнуть из-за неисправности узлов и механизмов машины, в том числе и проводки.

- К тому же не допускается оставлять машину с работающими двигателями надолго без присмотра, - предупредил Алексей Гордиенко, замначальника отдела главка МЧС Росси по региону.

Частыми становятся пожары машин в зимнее время года, когда водители используют горючие утеплители.

- На самом деле, автомобиль горит быстро, в комплектующих много горючих материалов – обшивка салона и обивка сидений, пластиковая отделка панелей и наличие легковоспламеняющихся жидкостей. Очаги возгорания чаще всего располагаются в моторном отсеке – в приборной панели наибольшее количество электропроводов. Возгорание внутри салона, как правило, происходит из-за неосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении, – уточнил Алексей Гордиенко.

В МЧС предупреждают, что оставление машины на неохраняемой стоянке может стать причиной ее пожога злоумышленниками и просят оставлять автомобили на охраняемых объектах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 25 июля возле СТО в Северном микрорайоне Бердска полностью выгорела белая "Мазда". Пожар сопровождался взрывам. Причины ЧП пока неизвестны.

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