248 автомобилей сгорело с начала 2021 года в Новосибирской области: Причины назвали в МЧС

В МЧС сообщили 31 июля, что в Новосибирской области с начала 2021 года произошло уже 248 возгораний автомобилей. Одними из основных причин пожаров становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации автомобиля, реже происходят вызовы на тушение машин, попавших в аварию.
- Согласно правилам противопожарного режима в автомобиле запрещается пользоваться открытыми источниками огня для освещения пространства и подогрева двигателя, подзаряжать аккумулятор непосредственно на транспортном средстве, оставлять машину с открытыми горловинами топливных баков, эксплуатировать автомобиль при наличии утечки топлива и масла, использовать временную электропроводку при включении электроподогрева автотранспорта, - рассказали в региональном управлении МЧС.
Также огонь может возникнуть из-за неисправности узлов и механизмов машины, в том числе и проводки.
- К тому же не допускается оставлять машину с работающими двигателями надолго без присмотра, - предупредил Алексей Гордиенко, замначальника отдела главка МЧС Росси по региону.
Частыми становятся пожары машин в зимнее время года, когда водители используют горючие утеплители.
- На самом деле, автомобиль горит быстро, в комплектующих много горючих материалов – обшивка салона и обивка сидений, пластиковая отделка панелей и наличие легковоспламеняющихся жидкостей. Очаги возгорания чаще всего располагаются в моторном отсеке – в приборной панели наибольшее количество электропроводов. Возгорание внутри салона, как правило, происходит из-за неосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении, – уточнил Алексей Гордиенко.
В МЧС предупреждают, что оставление машины на неохраняемой стоянке может стать причиной ее пожога злоумышленниками и просят оставлять автомобили на охраняемых объектах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 25 июля возле СТО в Северном микрорайоне Бердска полностью выгорела белая "Мазда". Пожар сопровождался взрывам. Причины ЧП пока неизвестны.