Пробка на Бердском шоссе растянулась на 8 км под Бердском: Новосибирцы рвутся на пляж

Под вечер 31 июля снова встало в пробку Бердской шоссе - от университетского проспекта до железнодорожной станции Береговой, что в бердском Новом поселке. Затор в направлении Бердска растянулся на 8 км, а упирается он в место, где расположен популярный пляж на Обском море.
В обратном направлении на 17.30 субботы проблем с движением транспорта нет. Как и вся дорожная обстановка в Бердске и Академгородке - спокойная.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером в пятницу на Бердском шоссе была ровно такая же ситуация. Ровно на том же месте затор заканчивался.
Как показывает практика, воскресным вечером ситуация повториться, но уже в направлении Новосибирска. Люди будут возвращаться с дач и с отдыха.