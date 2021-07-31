Пробка на Бердском шоссе растянулась на 8 км под Бердском: Новосибирцы рвутся на пляж
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Пробка на Бердском шоссе растянулась на 8 км под Бердском: Новосибирцы рвутся на пляж

5:37:027/31/2021
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Второй день подряд серьезно затруднено движение в направлении Бердска. Затор заканчивается на станции Береговой, где напротив бердского Нового поселка находится популярный на Обском море пляж.

Новосибирцы продолжают создавать заторы по направлению к Бердску, выезжая на пляжи и дачи

Под вечер 31 июля снова встало в пробку Бердской шоссе - от университетского проспекта до железнодорожной станции Береговой, что в бердском Новом поселке. Затор в направлении Бердска растянулся на 8 км, а упирается он в место, где расположен популярный пляж на Обском море.

В обратном направлении на 17.30 субботы проблем с движением транспорта нет. Как и вся дорожная обстановка в Бердске и Академгородке - спокойная.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером в пятницу на Бердском шоссе была ровно такая же ситуация. Ровно на том же месте затор заканчивался.

Как показывает практика, воскресным вечером ситуация повториться, но уже в направлении Новосибирска. Люди будут возвращаться с дач и с отдыха.

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