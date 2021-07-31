Отец случайно ударил 2-месячного ребенка вместо жены: У младенца перелом черепа

В северной столице ребенок пострадал от выяснения отношений между родителями.
В Санкт-Петербурге мужчина хотел нанести удар свой жене, но попал в двухмесячного младенца. В результате ребенок получил травму - перелом черепа. Инцидент произошел в Выборгском районе, в квартире многоэтажки на улице Энгельса.
По некоторым данным, ребенок в течении двух месяцев не был нигде зарегистрирован. В каких отношениях находятся его родители, пока неизвестно.
Ранее стало известно о том, что в Петербурге многодетная мать распылила перцовый баллончик в лицо двух девочек за место на карусели, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".