Отец случайно ударил 2-месячного ребенка вместо жены: У младенца перелом черепа
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Отец случайно ударил 2-месячного ребенка вместо жены: У младенца перелом черепа

6:24:187/31/2021Фото: Pixabay
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Малыш госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Оказалось, что он нигде не зарегистрирован.

Третья волна продлится до ноября 2021 года
В больницу с переломом черепа попал ребенок, чьи родители поссорились

В северной столице ребенок пострадал от выяснения отношений между родителями.

В Санкт-Петербурге мужчина хотел нанести удар свой жене, но попал в двухмесячного младенца. В результате ребенок получил травму - перелом черепа. Инцидент произошел в Выборгском районе, в квартире многоэтажки на улице Энгельса.

По некоторым данным, ребенок в течении двух месяцев не был нигде зарегистрирован. В каких отношениях находятся его родители, пока неизвестно.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге многодетная мать распылила перцовый баллончик в лицо двух девочек за место на карусели, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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