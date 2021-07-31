Вакцинация детей от коронавируса: возраст, какую прививку выбрать, осложнения
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Вакцинация детей от коронавируса: возраст, какую прививку выбрать, осложнения

6:48:187/31/2021,Ирина НоваяФото: piqsels.com
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В конце июня текущего года Всемирная организация здравоохранения разрешила прививать от коронавируса детей до 18-ти лет. Раньше делать этого было нельзя из-за малой изученности вакцин.

шприц
Прививать несовершеннолетних будут пока исключительно «Спутником V»
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С начала пандемии в сознании россиян закрепилась версия, что дети легче переносят заражение коронавирусной инфекцией. Однако это далеко не всегда верно. Например, опасный индийский штамм лучше всего «цепляется» к молодёжи от 14-ти лет. Об этом замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал 9 июля в эфире «Говорит Москва».

Дети и подростки действительно пренебрегают масками и антисептиками чаще, чем взрослые. И до социальной ли дистанции компаниям друзей и школьным классам? Более надёжно защитить младшее поколение можно с помощью вакцинации от коронавируса. Однако в России она начнётся не раньше осени 2021 года.

О сроках начала

В конце июня текущего года Всемирная организация здравоохранения разрешила прививать от коронавируса детей до 18-ти лет. Раньше делать этого было нельзя из-за малой изученности вакцин.
Меньше месяца назад директор центра имени Гамалеи, где был разработан «Спутник V», Александр Гинцбург, объявил, что вакцинация подростков начнётся не позднее 20 сентября текущего года. Эту информацию читаем у «РИА Новостей» от 14 июля.

О выборе вакцины

Прививать несовершеннолетних будут пока исключительно «Спутником V». Влияние этой вакцины на организм подростков исследуют на базе двух московских больниц, начиная с 5 июля. Подробностями с прессой поделилась замглавы Москвы Анастасия Ракова.
Среди исследуемых – 100 добровольцев в возрасте от 12-ти до 17-ти, которые не болели коронавирусом. «Спутник V» вводится в их организм в небольшой, по сравнению со «взрослой», дозировке. Подростки находятся под наблюдением врачей, регулярно сдают анализы, а после каждой инъекции по 3 дня проводят в стационаре.
Об исследованиях «Эпиваккороны» и «Ковивака» на детях информации пока нет. Для этих вакцин продолжаются базовые клинические испытания на взрослых.

О побочных эффектах

После введения «Спутника V» детям ожидаются стандартные побочные эффекты. В основном это небольшое повышение температуры и болезненность в месте укола. На 14 июля Александр Гинцбург сообщал «РИА Новостям», что после первого компонента, введённого 21-му подростку, температура повысилась до 37 градусов у двоих. Ничего удивительного, а тем более пугающего, в этом нет.
В сюжете «Первого канала» от 12 июня, Гинцбург упоминал о возможности вакцинировать детей до 12-ти лет без укола. При таком варианте «Спутник V» впрыскивают в нос в виде спрея. Это может значительно уменьшить стресс от процедуры для ребёнка.

Об обязательности

Насколько обязательной будет вакцинация для детей – пока неясно. Однако 14 июля уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова заверила «РБК», что прививать несовершеннолетних будут только с согласия родителей.

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