Шваброй и бутылкой надругался над родной дочерью перед убийством ее отец
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Шваброй и бутылкой надругался над родной дочерью перед убийством ее отец

6:45:057/31/2021Фото: СКР
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Мужчина, зверски убивший в Самаре свою дочь, может быть причастен и к смерти ее возлюбленного.

Мужчина, убивший в Самаре родную дочь, может быть причастен и к смерти ее возлюбленного

Отец признался в жестоком убийстве своей 23-летней дочери, изуродованный труп которой нашли 23 июля. На ее теле не было живого места. Он рассказал, как издевался над девушкой перед смертью. Тело превратилось в кровавое месиво, а внутри трупа находились швабра и бутылка. Соседи, нашедшие погибшую, были в шоке от увиденного.

Как сообщает КП, девушка рано вышла замуж, родила ребенка. Но полгода назад она рассталась с мужем, хотя официально не разошлась. Она стала встречаться с 33-летним мужчиной, которого недавно нашли мертвым. В середине июля отлично плавающего человека нашли в водоеме мертвым с синяками на теле. Следствие подозревает, что к его смерти также причастен отец убитой девушки.

- Его нашли мертвым где-то на озере около трех недель назад. Как он умер? Непонятно. По слухам, ему помогли утонуть, на теле синяки были. А плавал он отлично. Теперь многие думают, что там тоже не обошлось без вмешательства отца, — рассказала женщина, знавшая жертву убийства.

Друзья убитой рассказывают, что у нее всегда были сложные отношения с отцом, но никто не мог предположить, что все закончится так страшно.

Ребенка воспитывает семья мужа, которая еще при жизни матери забрала его к себе.

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