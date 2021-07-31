Шваброй и бутылкой надругался над родной дочерью перед убийством ее отец

Отец признался в жестоком убийстве своей 23-летней дочери, изуродованный труп которой нашли 23 июля. На ее теле не было живого места. Он рассказал, как издевался над девушкой перед смертью. Тело превратилось в кровавое месиво, а внутри трупа находились швабра и бутылка. Соседи, нашедшие погибшую, были в шоке от увиденного.
Как сообщает КП, девушка рано вышла замуж, родила ребенка. Но полгода назад она рассталась с мужем, хотя официально не разошлась. Она стала встречаться с 33-летним мужчиной, которого недавно нашли мертвым. В середине июля отлично плавающего человека нашли в водоеме мертвым с синяками на теле. Следствие подозревает, что к его смерти также причастен отец убитой девушки.
- Его нашли мертвым где-то на озере около трех недель назад. Как он умер? Непонятно. По слухам, ему помогли утонуть, на теле синяки были. А плавал он отлично. Теперь многие думают, что там тоже не обошлось без вмешательства отца, — рассказала женщина, знавшая жертву убийства.
Друзья убитой рассказывают, что у нее всегда были сложные отношения с отцом, но никто не мог предположить, что все закончится так страшно.
Ребенка воспитывает семья мужа, которая еще при жизни матери забрала его к себе.