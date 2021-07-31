Симптомы высокого уровня холестерина: три ощущения в ногах
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Симптомы высокого уровня холестерина: три ощущения в ногах

8:20:097/31/2021Фото: piqsels.com
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В большинстве случаев высокий уровень холестерина не вызывает заметных тревожных сигналов.

ноги, пляж
Ощущения в ногах, которые могут сигнализировать о высоком уровне холестерина

Высокий уровень холестерина - это шаг к развитию серьезных сердечно-сосудистых проблем, поэтому очень важно держать его под контролем. Хотя это состояние обычно протекает бессимптомно, шишка на ступнях, отмеченная особыми ощущениями, может сигнализировать о высоком уровне.

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Слишком много холестерина в крови может закупорить артерии и привести к закупорке - предварительным условиям сердечного приступа . Отсутствие симптомов, которые могут предупредить вас об этом процессе, делает состояние особенно мучительным, пишет express.co.uk.

Однако симптомы могут быть маловероятными, но они не отсутствуют.

Под кожей могут образовываться жировые образования, называемые ксантомами.

По данным Винчестерской больницы, ксантомы могут появиться где угодно на теле, но чаще всего на ногах.

Ряд ощущений может быть верным признаком наличия этих жировых комков холестерина.

Шишки под кожей могут быть:

Мягкими
Зудящими
Болезненными

«Они варьируются от очень маленьких до трех дюймов в размере. Ксантомы могут уродовать косметически», - объясняет орган здоровья.

Однако в большинстве случаев высокий уровень холестерина не вызывает заметных тревожных сигналов.

«Ваш терапевт может предложить пройти тест, если он считает, что у вас высокий уровень холестерина», - поясняет NHS.

По мнению медработников, это может быть связано с вашим возрастом, весом или другим заболеванием (например, высоким кровяным давлением или диабетом ).

«Если у вас высокий уровень холестерина, врач или медсестра расскажут вам, как его снизить».

Как снизить высокий уровень холестерина

Вы можете снизить высокий уровень холестерина, приняв решения о правильном питании.

«Сокращение потребления насыщенных жиров и их замена ненасыщенными жирами - отличный способ снизить уровень холестерина», - объясняет благотворительная организация Heart UK, занимающаяся холестерином.

Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.

Продукты, содержащие ненасыщенные жиры, включают:

Растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, ореховое и семенное.
Авокадо, орехи и семечки
Жирные пасты из растительных масел, таких как подсолнечное и оливковое масло.
Жирная рыба.

«Жирная рыба - хороший источник здоровых ненасыщенных жиров, особенно жирных кислот омега-3», - объясняет Heart UK.

«Старайтесь есть две порции рыбы в неделю, хотя бы одна из них должна быть жирной».

Жирную рыбу можно найти в средиземноморской диете, которая, как было доказано, приносит прямую пользу сердцу.

Средиземноморская диета различается в зависимости от страны и региона, поэтому у нее есть ряд определений.

«Но в целом он богат овощами, фруктами, бобовыми, орехами, бобами, злаками, зерном, рыбой и ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло. Обычно он включает низкое потребление мясных и молочных продуктов», - поясняет NHS.

Организатор здоровья добавляет: «Обычно это включает в себя низкое потребление мясных и молочных продуктов».

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