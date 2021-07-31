Истребитель Су-35 упал в Охотское море, летчик катапультировался
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31.07
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Истребитель Су-35 упал в Охотское море, летчик катапультировался

11:07:327/31/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования.

Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования
Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования

31 июля у истребителя Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик катапультировался, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
-Тридцать первого июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря. Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.

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