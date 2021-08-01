Поздравления честным инкассаторам 1 августа в День инкассатора
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31.07
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Поздравления честным инкассаторам 1 августа в День инкассатора

2:43:588/1/2021Фото: bipbap.ru
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Ваша главная забота деньги целыми доставить, эта нужная работа стать серьезнее заставит.

День инкассатора

Такая есть работа на земле:
Доставить людям вовремя зарплату.
И потому, рискуют каждый день
Собою инкассаторы, ребята!
И стоит лишь задуматься о вас,
На ум приходят детективные всё ноты,
Но то, что страх и риск для нас,
Для них всего лишь каждодневная работа.
Так пожелаем им обычного пути,
Чтобы была скучнейшей их дорога,
Чтоб фраза: «Им же просто отвезти»
Простой осталась от порога до порога!

***

Он смел, он честен, неподкупен,
Он отвечает за доставку.
За бронью грубой непритупен
И не согласен на подставу.
Как довезти финансы знает,
Своей работой дорожит.
И важность службы понимая
Все соберет и сохранит.

***

С днем инкассатора! Твой праздник
Уже торопится скорей!
Желаю радостей я разных,
И много искренних друзей.
В карманах деньги чтоб водились,
Чтоб ты не только их возил –
В карман купюры приземлились,
Чтоб счастлив ты и весел был!

***

У инкассатора суровая работа –
Всегда внимателен и собран должен быть.
Чтоб не была кругом объявлена тревога,
Обязан он багаж свой сохранить.
Пусть будут нервы, как стальные нити!
Пусть охранит от похитителей судьба!
А дома пусть приятные событья
Порадуют уставшего тебя!

***

Ваша главная забота
Деньги целыми доставить,
Эта нужная работа
Стать серьезнее заставит.
Только смелых и надежных
В эту службу подбирают.
Верных, честных, осторожных.
Тех ,кто трусость презирает.

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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