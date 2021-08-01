1 августа - День тыла вооруженных сил России: сердечные поздравления тыловикам

Что такое армия без тыла,
Скажем честно, просто ничего.
Проходит служба быстро и красиво,
Когда надёжный тыл есть у нее.
Тыловики сегодня праздник отмечают,
И я хочу тебя поздравить от души.
Пускай тебя, всегда все уважают,
И только добрые друзья встречаются в пути.
***
Если армия сильна и крепка,
Воины одеты по уставу и кормёшка хороша.
Глядя на всё это, скажешь лишь одно,
Условия здесь создают тыловиков могучее звено.
С праздником тыловика тебя я поздравляю,
Достатка в жизни пожелаю.
Здоровья крепкого, любви, добра,
Удачи и семейного тепла.
***
Тыловик за всех в ответе:
Камуфляж, портянки, сапоги.
Сначала все солдаты словно дети,
Выдай, научи и покажи.
Днём тыловика тебя я поздравляю,
Неба чистого, здоровья крепкого хочу я пожелать.
Идти по жизни гордо, чувство долга не теряя,
И никогда не унывать.
***
Тыл надёжный, значит армия - сильна,
Для страны ведь обстановка мирная важна.
Обеспечить армию одеждой, и пайком,
Тыловик, как пионер, всегда готов.
Я тебя хочу поздравить с праздником,
Добра и счастья пожелать.
Чтобы в работе был всегда ударником,
А в личной жизни ни за что не унывать.
***
Службы дни проходят без помех,
Значит тыл у нас не для потех.
Армию снабжают для больших побед,
Тыловик старается уют создать для всех.
Я хочу тебя поздравить с праздником тыловика,
Пожелать успехов, счастья и тепла.
Пусть возможности твои совпадают с желаниями,
А любовь пусть принесёт счастливые свидания.
***
Кто снабжает армию от портков до камуфляжа,
И стареется, чтоб служба проходила краше?
Слова благодарности скажем мы тыловикам,
Нашим славным снабжающим передовикам.
Поздравляю я тебя с праздником прекрасным,
Пусть сегодняшний денёк будет ясным.
То, что тыл надёжный – знаю я,
Будь же ты хранимым ангелом всегда.
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru