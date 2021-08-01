На Серафима Саровского 1 августа красивые картинки и светлые поздравления

Прям в День рождения поют!
С мощами Праведника раку
Князья Великие несут,
Архиереи.... Плачут жарко
И свечи, люди все вокруг:
Сам Царь их Батюшка родимый
Всех впереди! - Несет... Поют
Все триста тысяч! – все, кто прибыл
На Торжество в Саров, бо тут
И совершал свой подвиг старец,
Встречавший каждого лишь с тем -
«Христос Воскресе!», «моя Радость»,
«Грядите все…», «Гряди ко мне».
И семь десятков лет прошло ведь
Как отошел к Отцу Святой...
Синод Священный Церкви ж против
Почти был весь... Хотя народ
Весь Православный сердцем верил
Во святость отче при его
Еще земной здесь жизни, верной
До самой смерти Богу! ...Вот
И Русский Царь Сам, разделяя
Народа веру Своего,
Возвысил глас Свой! Самодержец
Своей помазанной рукой
Велел: «Немедленно прославить»!
Двадцатый век.... Год третий.... И –
И, лишь усердьем Государя,
Час долгожданный наступил!
….Полиелей. «Хвалите имя, -
Поют, - Господне». Все в слезах...
И троекратные поклоны
Бьет духовенство. И тогда
Открыли гроб. И на колени
Все опустились в церкви. То
Была минута прославленья
Всеми любимого давно!
И величанье зазвучало
До потрясения души
Стоящих, трогательно: «Отче,
Тя Преподобный Серафим
Да ублажаем». Всё, свершилось:
Подарком Небу от земли –
Звезда святого Серафима,
Что и при жизни-то светил….
И почитаем был на равных
С самим здесь Радонежским, что
Сам есть Печальник Земли Русской;
Что укротить любовью мог
В лесу и грозного медведя,
Из рук своих кормя его,-
Как и Саровский сам, что ведал
О многом много наперёд ….
И лишь настойчивость Монарха
Всем приложиться к тем Мощам
Дала возможность; не у праха
Сколь излечилось тогда... Там
И Государыня молилась
О дарованьи Сына Ей –
Руси Наследника. И – в милость,
Дарован был нам Алексей! -
Чрез год…
Народ весь русский с Нею
Тогда молился горячо,
И сам Угодник Божий, верно,
Подставил нам свое плечо….
Источник: chitalnya.ru