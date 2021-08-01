С Днем железнодорожника 2021: Прикольные открытки и веселые пожелания для каждого
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С Днем железнодорожника 2021: Прикольные открытки и веселые пожелания для каждого

6:12:148/1/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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1 августа россияне отмечают День железнодорожника.

1 августа - День железнодорожника
1 августа - День железнодорожника

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями во времена царской России. 

1 августа - День железнодорожника
1 августа - День железнодорожника

Всех, кто отдал жизнь свою
Шпалам, рельсам, поездам,
Поздравляю с праздником,
Желаю счастья вам!

Пусть железная дорога
Только к счастью вас ведет,
Денег будет пусть вам много,
Меньше боли и забот.

***

Бегут по жизни поезда,
Дорога долгой лентой тянется,
Пускай минует вас беда,
А счастье навсегда останется!

Пусть рельсы вас домой ведут,
Стучат колеса колыбельную,
Пускай любимые вас ждут,
А в сердце радость неподдельная!

Пусть этот день вам принесет
Почет заслуженный, признание,
И пусть все ваши поезда
Всегда идут без опоздания!

***

Пусть железная дорога
Много радостей везёт,
И хорошая погода
Каждый день вас верно ждёт
Пусть вагончик к вам прибудет,
Счастья много привезёт.
Достаток полный в доме будет
И в делах пускай везёт.
Здоровья вам, в пути — удачи.
Ангел вас пускай хранит.
Пусть решаются задачи,
Работа с лёгкостью бежит.

***

Железные дороги ваша жизнь.
Проводники, путейцы, машинисты.
Купе, СВ, плацкарт — любой каприз.
Несется поезд быстро и со свистом.

Желаем вам работники ЖД,
Чтоб были рельсы без заносов снежных,
Чтоб был в почете труд ваш и везде
Встречали еще счастья и надежды.

Кассиры, контролёры, слесаря,
Работники депо, ПЧ, вокзалов.
Пусть дарит счастье мир и вся земля,
Без сходов чтобы было, без завалов.

Чтоб на работе выше всех похвал,
В семье достатка, нежности любимых.
На жизненном пути успех, чтоб ждал.
И каждый день, чтоб был неповторимым.

***

Желаю вам любви, тепла,
Удачи, счастья очень много,
Чтоб вас вперед к мечтам вела
Всегда железная дорога!

Пускай приносит вам работа
Лишь радость и большой доход,
Чтоб вы деньгам не знали счета
И богатели каждый год!

Источник: pozdravok.ru

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