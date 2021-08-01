С Днем железнодорожника 2021: Прикольные открытки и веселые пожелания для каждого

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями во времена царской России.
Всех, кто отдал жизнь свою
Шпалам, рельсам, поездам,
Поздравляю с праздником,
Желаю счастья вам!
Пусть железная дорога
Только к счастью вас ведет,
Денег будет пусть вам много,
Меньше боли и забот.
***
Бегут по жизни поезда,
Дорога долгой лентой тянется,
Пускай минует вас беда,
А счастье навсегда останется!
Пусть рельсы вас домой ведут,
Стучат колеса колыбельную,
Пускай любимые вас ждут,
А в сердце радость неподдельная!
Пусть этот день вам принесет
Почет заслуженный, признание,
И пусть все ваши поезда
Всегда идут без опоздания!
***
Пусть железная дорога
Много радостей везёт,
И хорошая погода
Каждый день вас верно ждёт
Пусть вагончик к вам прибудет,
Счастья много привезёт.
Достаток полный в доме будет
И в делах пускай везёт.
Здоровья вам, в пути — удачи.
Ангел вас пускай хранит.
Пусть решаются задачи,
Работа с лёгкостью бежит.
***
Железные дороги ваша жизнь.
Проводники, путейцы, машинисты.
Купе, СВ, плацкарт — любой каприз.
Несется поезд быстро и со свистом.
Желаем вам работники ЖД,
Чтоб были рельсы без заносов снежных,
Чтоб был в почете труд ваш и везде
Встречали еще счастья и надежды.
Кассиры, контролёры, слесаря,
Работники депо, ПЧ, вокзалов.
Пусть дарит счастье мир и вся земля,
Без сходов чтобы было, без завалов.
Чтоб на работе выше всех похвал,
В семье достатка, нежности любимых.
На жизненном пути успех, чтоб ждал.
И каждый день, чтоб был неповторимым.
***
Желаю вам любви, тепла,
Удачи, счастья очень много,
Чтоб вас вперед к мечтам вела
Всегда железная дорога!
Пускай приносит вам работа
Лишь радость и большой доход,
Чтоб вы деньгам не знали счета
И богатели каждый год!
Источник: pozdravok.ru