Сильные слова и яркие открытки в День тыла вооруженных сил России 1 августа 2021 года

С 1 августа 2006 года Указом Президента России учрежден официальный праздник День тыла вооруженных сил России как дань заслугам работникам тыла в их действиях по обеспечению жизнедеятельности Вооруженных сил страны.
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Работники тыла, деньков вам красивых
И радости светлой, и судеб счастливых!
Ваш труд столько нелегок, но справиться в силах
Вы с этой задачей, опора России!
Ведь армии нашей без вас не прорваться,
Без помощи славной куда ей деваться? !
В сей день пусть вас все от души поздравляют,
Бокалы за вас высоко поднимают!
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Тылом армия крепка,
Каждый это знает,
И сегодня службу тыла
Все мы поздравляем.
Армию обуть, одеть,
Накормить солдата,
Полный боевой комплект
Обеспечить надо.
Мы желаем, чтоб на службе
Вы проблем не знали,
Чтобы вовремя и всем
Армию снабжали.
***
Поздравляю вас с Днем тыла
Всех вооруженных сил.
С вашей помощью — мы сила,
Враг Россию не скосил.
Пожелаю всем здоровья,
Счастья, мира и добра,
Чтоб страна всегда красивой,
Процветающей была.
***
Поздравлю вас с днем тыла
Вооруженных сил,
Желаю, чтоб всегда он
Надежен, крепок был.
Желаю, чтоб вы всем
Армию снабжали,
Солдаты недостатка
Ни в чем, чтобы не знали.
За службу пусть вручают
Медали, ордена,
Пусть знают все, что тылом
Армия сильна.
***
С Днём тыла вооружённых сил России
Я от всей души вас поздравляю,
Желаю быть здоровыми и сильными,
Пусть в жизни лишь хорошее бывает.
Чтоб небо было чистым, время — мирным,
Не знали наши люди горестей и бед,
Пусть счастье будет всем нам ощутимым,
Чтоб не было тревог на много лет.
Источник: pozdravok.ru