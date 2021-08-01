Сильные слова и яркие открытки в День тыла вооруженных сил России 1 августа 2021 года
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Сильные слова и яркие открытки в День тыла вооруженных сил России 1 августа 2021 года

8:11:128/1/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Работники тыла, деньков вам красивых и радости светлой, и судеб счастливых! Ваш труд столько нелегок, но справиться в силах вы с этой задачей, опора России!

1 августа - День тыла вооруженных сил России
1 августа - День тыла вооруженных сил России

 С 1 августа 2006 года Указом Президента России учрежден официальный праздник День тыла вооруженных сил России как дань заслугам работникам тыла в их действиях по обеспечению жизнедеятельности Вооруженных сил страны.

***

Работники тыла, деньков вам красивых
И радости светлой, и судеб счастливых!
Ваш труд столько нелегок, но справиться в силах
Вы с этой задачей, опора России!

Ведь армии нашей без вас не прорваться,
Без помощи славной куда ей деваться? !
В сей день пусть вас все от души поздравляют,
Бокалы за вас высоко поднимают!

***

Тылом армия крепка,
Каждый это знает,
И сегодня службу тыла
Все мы поздравляем.

Армию обуть, одеть,
Накормить солдата,
Полный боевой комплект
Обеспечить надо.

Мы желаем, чтоб на службе
Вы проблем не знали,
Чтобы вовремя и всем
Армию снабжали.

***

Поздравляю вас с Днем тыла
Всех вооруженных сил.
С вашей помощью — мы сила,
Враг Россию не скосил.

Пожелаю всем здоровья,
Счастья, мира и добра,
Чтоб страна всегда красивой,
Процветающей была.

***

Поздравлю вас с днем тыла
Вооруженных сил,
Желаю, чтоб всегда он
Надежен, крепок был.

Желаю, чтоб вы всем
Армию снабжали,
Солдаты недостатка
Ни в чем, чтобы не знали.

За службу пусть вручают
Медали, ордена,
Пусть знают все, что тылом
Армия сильна.

***

С Днём тыла вооружённых сил России
Я от всей души вас поздравляю,
Желаю быть здоровыми и сильными,
Пусть в жизни лишь хорошее бывает.

Чтоб небо было чистым, время — мирным,
Не знали наши люди горестей и бед,
Пусть счастье будет всем нам ощутимым,
Чтоб не было тревог на много лет.

Источник: pozdravok.ru

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