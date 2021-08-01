Вакцина для беременных: какие вакцины рекомендуются беременным женщинам?
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Вакцина для беременных: какие вакцины рекомендуются беременным женщинам?

5:00:128/1/2021Фото: pxfuel.com
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За неделю в Англии с коронавирусом госпитализировали более 200 беременных.

беременная женщина
Вакцина для беременных: какие вакцины рекомендуются беременным женщинам
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Беременные женщины могут получить вакцину против Covid в рамках государственной службы здравоохранения. Итак, какие вакцины рекомендуются беременным?

Четыре вакцины против коронавируса одобрены для использования в Великобритании компаниями Pfizer / BioNTech, Oxford / AstraZeneca, Moderna и Janssen. Определенные вакцины доступны для беременных женщин, и главная акушерка Англии призвала беременных выступить с заявлением, поскольку многие из них не вакцинированы, пишет express.co.uk.

Данные, опубликованные Общественным здравоохранением Англии на прошлой неделе, показали, что 51 724 беременные женщины в Англии получили как минимум одну дозу вакцины.

Из них 20 648 женщин также получили вторую дозу вакцины, но тысячи беременных женщин остаются невакцинированными.

В письме к акушеркам, акушерам и терапевтам главная акушерка Англии Жаклин Данкли-Бент заявила, что все медицинские работники «обязаны активно поощрять беременных женщин» к уколу.

Согласно недавнему исследованию Оксфордского университета, более 99 процентов беременных женщин, госпитализированных с COVID-19, не вакцинированы.

Исследователи из университета охарактеризовали свои выводы как «вызывающие беспокойство», заявив, что каждая десятая беременная женщина, поступившая в больницу с симптомами коронавируса, часто нуждается в интенсивной терапии.

Мэриан Найт, профессор кафедры здоровья матери и ребенка в Департаменте здравоохранения Наффилда Оксфордского университета и главный исследователь исследования, сказала: «Это очень хорошая новость, что так мало вакцинированных беременных женщин были госпитализированы с COVID. -19.

«Однако вызывает большое беспокойство тот факт, что количество госпитализированных беременных женщин с COVID-19 в больницу увеличивается и что беременные женщины, по-видимому, в большей степени страдают от варианта болезни Дельта.

«На прошлой неделе около 200 беременных женщин были госпитализированы с COVID-19. Я не могу более четко подчеркнуть, насколько важно для беременных женщин пройти вакцинацию, чтобы защитить их и своего ребенка».

Профессор Найт добавил в сегодняшнюю программу Radio 4, что беременные женщины «могут быть уверены в безопасности вакцины».

Она сказала: «И мы должны подчеркнуть преимущества, не только для них, но мы знаем, что антитела передаются и их детям, поэтому очень важно не только предотвратить болезнь у вас, как у беременной женщины, но и предотвратить последствия болезни для вашего ребенка».

Могут ли беременные женщины получить вакцину против Covid?

Люди в возрасте 18 лет и старше, которые беременны или думают, что могут быть беременны, имеют право на вакцину Covid.

Те, кто кормит грудью или пытается зачать ребенка, также имеют право на вакцинацию.

Важно отметить, что вакцины против коронавируса не могут заразить беременную женщину или их ребенка COVID-19.

Какие вакцины рекомендуются беременным?

Беременным женщинам желательно получить вакцину Pfizer / BioNTech или Moderna, если они еще не прошли вакцинацию против Covid.

В руководстве Национальной службы здравоохранения поясняется: «Это связано с тем, что эти вакцины более широко использовались во время беременности в других странах, и никаких проблем с безопасностью выявлено не было».

Однако, если беременная женщина уже получила вакцину Oxford / AstraZeneca в качестве первой дозы и не испытала каких-либо серьезных побочных эффектов, рекомендуется вторая доза той же вакцины.

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