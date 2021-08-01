Почему категорически нельзя спать с включенным вентилятором - 6 важных причин
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31.07
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Почему категорически нельзя спать с включенным вентилятором - 6 важных причин

4:30:448/1/2021Фото: pxhere.com
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Постоянный поток воздуха также имеет тенденцию сушить носовые проходы, что может повлиять на пазухи.

вентилятор
Сон с вентилятором на самом деле вреден для вашего здоровья по многим причинам

В жаркую погоду в очень многие спят с вентилятором, но это может нанести вред вашему здоровью. Вот почему не следует спать с включенным вентилятором.

Волна тепла немного остыла, но все еще слишком жарко, чтобы спать с толстым пуховым одеялом и одеялами. Если вы вытащили вентилятор из чердака на несколько дней, когда на улице было жарко, у вас может возникнуть соблазн подержать прохладный ветерок на вашем теле еще немного, но не делайте этого! Сон с вентилятором на самом деле вреден для вашего здоровья по многим причинам. Вот почему, пишет express.co.uk.

По мнению экспертов Sleep Advisor, спать с вентилятором ночью может плохо.

Однако, если вам абсолютно необходимо спать с вентилятором, единственная причина полностью отказаться от него - это если он вызывает проблемы со здоровьем.

Наибольшему риску подвержены люди, страдающие астмой, аллергией и сухой кожей, но «нет никакой опасности» в том, чтобы спать с вентилятором в спальне.

Эксперты по сну выявили шесть важных причин и сценариев, по которым стоит отказаться от вентилятора.

Аллергические реакции

По сути, вентиляторы просто перемещают воздух по комнате, и это проблема для людей, страдающих аллергией.

В совете поясняется: «Когда вентилятор перемещает воздух по комнате, он вызывает потоки пыли и пыльцы, которые попадают в ваши носовые пазухи.

«Если вы склонны к аллергии, астме и сенной лихорадке, это может вызвать массу неприятностей.

«Кроме того, внимательно присмотритесь к своему поклоннику. Если он собирает пыль на лезвиях, эти частицы летят по воздуху каждый раз, когда вы включаете его ».

Сухой воздух

Хотя прохладный воздух может приятно ощущаться на коже, он не очень полезен для здоровья кожи.

На сайте написано: «Постоянный поток воздуха на ваше тело может вызвать сухость кожи.
«Лосьоны и увлажняющие средства помогут предотвратить это, но если ваша кожа чрезмерно сухая, будьте осторожны и следите за своей кожей, чтобы не пересушить ее.

«Еще одна вещь, которую следует учитывать, - это то, что некоторые люди спят с частично открытыми глазами. Странно, но такое бывает!

«Опять же, постоянный воздушный поток высушит глаза и может вызвать сильное раздражение.

«Если вы носите контактные линзы во время сна, это особенно проблематично.

«Некоторые люди также спят с открытым ртом, и избыточный поток воздуха потенциально может высушить их рот и горло.

«Держать рядом стакан с водой может помочь, но действительно ли вы хотите, чтобы вас разбудила сухость во рту?»

Раздражение носовых пазух

Постоянный поток воздуха также имеет тенденцию сушить носовые проходы, что может повлиять на пазухи.

Эксперты объясняют: «Если сухость особенно велика, это может привести к тому, что ваше тело будет вырабатывать избыток слизи, чтобы попытаться компенсировать это.

«Тогда вы более восприимчивы к заложенности, заложенности носа и головным болям в носовых пазухах».

Больное горло

Использование вентилятора всю ночь может вызвать боль в горле.

На сайте написано: «Постоянный поток воздуха может пересушить вам горло, особенно если вы спите с открытым ртом. Воздух также сушит носовые ходы.

«Один из способов минимизировать этот риск - использовать вентилятор, который вращается, а не вентилятор, который всю ночь выдувает устойчивый и безжалостный поток в одной концентрированной области».

Боль в мышцах

Люди, которые спят прямо на ветру, могут просыпаться с жесткими или болезненными мышцами.

В совете говорится: «Это потому, что концентрированный холодный воздух может вызвать напряжение в мышцах и судороги.

«Эта проблема особенно часто встречается у людей, которые спят с ней рядом с лицом и шеей.

«Если вы просыпались утром с затекшей шеей, это могло быть из-за постоянного ветерка».

Уши

Если ваш вентилятор особенно шумный, вы можете повредить уши.

Команда Sleep Advisor отметила: «Громкое, повторяющееся гудение оборудования у вас в ушах всю ночь, безусловно, им не подходит.

«Если вы используете его в своей спальне, убедитесь, что он имеет относительно тихий гул».

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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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