День инкассатора: Поздравления инкассаторам от всей души и открытки в праздник 1 августа 2021 года
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День инкассатора: Поздравления инкассаторам от всей души и открытки в праздник 1 августа 2021 года

8:30:028/1/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Инкассаторов поздравить с днем профессии хочу. Восхититься силой духа все вам, братцы, по плечу.

1 августа - День инкассатора
1 августа - День инкассатора

С 1 августа 1988 года отмечается День инкассатора как признание значимости этой службы в жизни общества, ведь именно от инкассаторов зависит безопасность и надежность доставки денежных и материальных ценностей.

***

В бронированной машине
Каждый день спешат они
В магазины и на рынке
По маршрутам по одним,
Инкассаторов работа —
Деньги в банки доставлять,
Этот труд опасен очень,
Жизнью нужно рисковать!
Мы желаем им покоя,
Счастье пусть они найдут,
Пусть удача окружает,
А опасности уйдут.

***

Инкассаторов поздравить
С днем профессии хочу.
Восхититься силой духа
Все вам, братцы, по плечу.

Я желаю честно службу
Свою важную нести.
И мешки большие денег
В день зарплаты в дом нести.

***

С Днём инкассатора! Удача
Пускай во всех делах поддержит,
Успехов больше будет ярких,
Огромных, радостных, заметных.

Пускай внимание не подводит,
А денег больше станет вдруг,
И процветание будет долгим,
А рядом встанет верный друг!

***

В День инкассатора я пожелаю,
Будней спокойных и радостных встреч,
Светлых улыбок и счастья без края,
Чтоб на работе нервы беречь,
Пусть каждый день принесет вам достаток,
Пусть вам работа будет к душе,
В жизни и в доме будет порядок,
И тачка крутая пусть ждет в гараже.

***

Инкассаторы, позвольте
Мне поздравить вас сердечно,
Миссия у вас большая,
Риск в работе — бесконечный.

Сил желаю и отваги,
Чтоб удача вас любила,
Счастье в жизни вашей личной
Непременно посетило.

Источник: pozdravok.ru

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