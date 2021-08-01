День инкассатора: Поздравления инкассаторам от всей души и открытки в праздник 1 августа 2021 года

С 1 августа 1988 года отмечается День инкассатора как признание значимости этой службы в жизни общества, ведь именно от инкассаторов зависит безопасность и надежность доставки денежных и материальных ценностей.
***
В бронированной машине
Каждый день спешат они
В магазины и на рынке
По маршрутам по одним,
Инкассаторов работа —
Деньги в банки доставлять,
Этот труд опасен очень,
Жизнью нужно рисковать!
Мы желаем им покоя,
Счастье пусть они найдут,
Пусть удача окружает,
А опасности уйдут.
***
Инкассаторов поздравить
С днем профессии хочу.
Восхититься силой духа
Все вам, братцы, по плечу.
Я желаю честно службу
Свою важную нести.
И мешки большие денег
В день зарплаты в дом нести.
***
С Днём инкассатора! Удача
Пускай во всех делах поддержит,
Успехов больше будет ярких,
Огромных, радостных, заметных.
Пускай внимание не подводит,
А денег больше станет вдруг,
И процветание будет долгим,
А рядом встанет верный друг!
***
В День инкассатора я пожелаю,
Будней спокойных и радостных встреч,
Светлых улыбок и счастья без края,
Чтоб на работе нервы беречь,
Пусть каждый день принесет вам достаток,
Пусть вам работа будет к душе,
В жизни и в доме будет порядок,
И тачка крутая пусть ждет в гараже.
***
Инкассаторы, позвольте
Мне поздравить вас сердечно,
Миссия у вас большая,
Риск в работе — бесконечный.
Сил желаю и отваги,
Чтоб удача вас любила,
Счастье в жизни вашей личной
Непременно посетило.
Источник: pozdravok.ru