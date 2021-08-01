С днем сестры 2021: Самые красивые пожелания и открытки для любимой сестренки 1 августа

День сестёр – ваш праздник, если у вас есть сестра или вы - сестра. Это означает, что многие из нас будут отмечать этот особый день.
Моя прекрасная сестра
Тебе хочу я пожелать,
Всегда быть на пути добра
И никогда не унывать!
Красивой, смелой, заводной,
Желаю быть всегда-всегда!
И пусть обходит стороной
Тебя тревоги и беда.
Желаю счастья полон дом
Чтобы в нем был всегда уют,
Ну а родные и друзья
Пусть радовать не устают!
Ты — любимая сестра,
Ты красива и мудра.
Знаю, никакой стеною
Нас не разлучить с тобою.
Ты вторая половинка,
Ты родимая кровинка,
Для меня твое рожденье
Настоящее везенье.
Ты поддержишь, ты поможешь,
Ты порою мамы строже,
Но тебя — такой, как знаю,
На других не променяю!
Потому тебе желаю
Только радостных минут,
Станут пусть они годами,
Никогда не истекут.
***
Сестра, желаю тебе счастья,
Еще — огромного терпенья.
Пусть прочь умчатся все ненастья,
Открыв дорогу для везенья.
Пусть радость станет в жизни нормой,
Достаток пусть лишь возрастает.
Красивой будь, всегда здоровой.
Любовь пусть душу согревает.
Источник: pozdravok.ru