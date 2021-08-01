С днем сестры 2021: Самые красивые пожелания и открытки для любимой сестренки 1 августа
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С днем сестры 2021: Самые красивые пожелания и открытки для любимой сестренки 1 августа

9:29:358/1/2021Фото: fresh-cards.ru
0

Ты — любимая сестра, ты красива и мудра. Знаю, никакой стеною нас не разлучить с тобою.

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

День сестёр – ваш праздник, если у вас есть сестра или вы - сестра. Это означает, что многие из нас будут отмечать этот особый день.

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

Моя прекрасная сестра
Тебе хочу я пожелать,
Всегда быть на пути добра
И никогда не унывать!

Красивой, смелой, заводной,
Желаю быть всегда-всегда!
И пусть обходит стороной
Тебя тревоги и беда.

Желаю счастья полон дом
Чтобы в нем был всегда уют,
Ну а родные и друзья
Пусть радовать не устают!

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

Ты — любимая сестра,
Ты красива и мудра.
Знаю, никакой стеною
Нас не разлучить с тобою.

Ты вторая половинка,
Ты родимая кровинка,
Для меня твое рожденье
Настоящее везенье.

Ты поддержишь, ты поможешь,
Ты порою мамы строже,
Но тебя — такой, как знаю,
На других не променяю!

Потому тебе желаю
Только радостных минут,
Станут пусть они годами,
Никогда не истекут.

***

Сестра, желаю тебе счастья,
Еще — огромного терпенья.
Пусть прочь умчатся все ненастья,
Открыв дорогу для везенья.

Пусть радость станет в жизни нормой,
Достаток пусть лишь возрастает.
Красивой будь, всегда здоровой.
Любовь пусть душу согревает.

Источник: pozdravok.ru

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