Картинки на День работника технподдержки 1 августа и поздравительные слова
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Картинки на День работника технподдержки 1 августа и поздравительные слова

4:14:488/1/2021Фото: 42clouds.com
0

Сообщая об ошибке, помните, что в техподдержке все сотрудники владеют телепатией на «пять».

1 августа - День работника технической поддержки
1 августа - День работника технической поддержки

Сообщая об ошибке,
Помните, что в техподдержке
Все сотрудники владеют
Телепатией на «пять».
Им подробности ошибки
Знать не надо совершенно,
Пусть там сами угадают
Что у вас произошло.

1 августа - День работника технической поддержки
1 августа - День работника технической поддержки

Вам программа сообщает
Что случилась вдруг ошибка?
И при этом пишет много
Разных непонятных слов?
Обращаясь в техподдержку
Говорите: «Пишет ЧТО-ТО»,
Полный текст не приводите,
Никому не нужен он.

1 августа - День работника технической поддержки
1 августа - День работника технической поддержки

Не пишите в техподдержку
Что вы делали с программой,
Перед тем как приключилась
С вами страшная беда.
На какие жали кнопки,
Что вводили и куда.
Ну зачем знать техподдержке
Как ошибку повторить?

Источник: liveinternet.ru

Хачанов в финале: Кафельников высказался по этому поводу
Что сделала Мерфи после конфликта с Рыловым
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сафонов показал дочь: вот кем она является на самом деле
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
Продукты, без которых щитовидке придется непросто
Климатолог предрёк затопление двух городов России
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень работника технической поддержки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Картинки на День работника технподдержки 1 августа и поздравительные слова
4:14:48 8/1/2021
Картинки на День работника технподдержки 1 августа и поздравительные слова
Пищи на угле или дровах может привести к слепоте
4:00:22 8/1/2021
Пищи на угле или дровах может привести к слепоте
О чем лгут перед первым свиданием: три вида лжи
3:30:27 8/1/2021
О чем лгут перед первым свиданием: три вида лжи
Искренние слова для родителей в день уважения 1 августа 2021 года
3:18:19 8/1/2021
Искренние слова для родителей в день уважения 1 августа 2021 года
Вскипятите белую футболку с кусочками лимона и получите невероятный результат
3:00:29 8/1/2021
Вскипятите белую футболку с кусочками лимона и получите невероятный результат
Поздравления честным инкассаторам 1 августа в День инкассатора
2:43:58 8/1/2021
Поздравления честным инкассаторам 1 августа в День инкассатора
Ешьте по 3 финика в день и вот что случится с вашим телом! Мы и понятия не имели!
2:30:53 8/1/2021
Ешьте по 3 финика в день и вот что случится с вашим телом! Мы и понятия не имели!
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года для каждого знака зодиака
2:00:15 8/1/2021
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года для каждого знака зодиака
Вот почему не стоит есть курицу каждый день
1:32:07 8/1/2021
Вот почему не стоит есть курицу каждый день
С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности
1:02:53 8/1/2021
С Днём работника ЖД 1 августа - яркие картинки и слова признательности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Названа новая версия смерти актера Андрея ПанинаДруг актера считает. что все могло произойти из-за большой суммы денег.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
В Самаре отец убил родную дочь. Подробности трагедииТело девушки обнаружили соседи - на нем не было живого места.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '