Картинки на День работника технподдержки 1 августа и поздравительные слова

Сообщая об ошибке,
Помните, что в техподдержке
Все сотрудники владеют
Телепатией на «пять».
Им подробности ошибки
Знать не надо совершенно,
Пусть там сами угадают
Что у вас произошло.
Вам программа сообщает
Что случилась вдруг ошибка?
И при этом пишет много
Разных непонятных слов?
Обращаясь в техподдержку
Говорите: «Пишет ЧТО-ТО»,
Полный текст не приводите,
Никому не нужен он.
Не пишите в техподдержку
Что вы делали с программой,
Перед тем как приключилась
С вами страшная беда.
На какие жали кнопки,
Что вводили и куда.
Ну зачем знать техподдержке
Как ошибку повторить?
Источник: liveinternet.ru