Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 августа 2021 в России и мире

• День железнодорожника
• Международный день прощения (International Forgiveness Day)
• Международная неделя клоунов (International Clown Week)
• День бумажных салфеток
• День тыла Вооружённых сил РФ
• День обретения мощей преподобного Серафима Саровского
• День памяти жертв Первой мировой войны
• Международный день консервирования (International Can-It-Forward Day)
• Международный день «чайлдфри» (International Childfree Day)
• День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов
• Праздник Серафимо-Дивеевской иконы Божией Матери «Умиление»
• День экстрасенсорики (Psychic Day)
• Международный флешмоб женственности
• Всемирный день борьбы с раком лёгких (World Lung Cancer Day)
• День памяти благоверного князя Романа Олеговича Рязанского
• День работника технической поддержки
• День основания Службы специальной связи РФ
• День рождения ВСХВ-ВДНХ
• Международный день игры «Маджонг» (International Mahjong Day)
• Всероссийский день инкассатора
• Международный день вина «Альбариньо» (International Albarino Day)
• Собор Курских святых
• День планировщика (Planner Day)
• Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)
• Всемирный день скаутского галстука (World Scout Scarf Day)
• Праздник Девятнадцатого Дня месяца Камал
• Rounds Resounding Day
• День репатрианта в Республике Адыгея
• День подруги (National Girlfriends Day) - США
• День сестры (National Sister`s Day) - США
• День дружбы (National Friendship Day) - США
• День уважения к родителям (Respect for Parents Day) - США
• День домашнего пирога (Homemade Pie Day) - США
• День Воздушных сил Вооружённых сил - Украина
• День человека-паука (Spider-Man Day) - США
• День приютских собак (Universal Birthday for Shelter Dogs) - США
• День куклы (National Doll Day) - США
• Детский день (National KidsDay) - США
• День тайских женщин (Thai Women`s Day) - Таиланд
• День родителей - Конго
• День кремового пирога с малиной (National Raspberry Cream Pie Day) - США
• День работников транспорта - Казахстан
• День американской семьи (American Family Day) - США
• Праздник Матери-Земли (Pachamama Raymi) - Перу, Эквадор
• День Йоркшира (Yorkshire Day) - Великобритания
• День азербайджанского алфавита и языка - Азербайджан
• День эмансипации (Emancipation Day) - Ямайка, Барбадос, Тринидад и Тобаго
• День осведомлённости доноров национальных меньшинств (National Minority Donor Awareness Day) - США
• День независимости - Бенин
• День народно-освободительной армии (People`s Liberation Army Day) - Китай
• День конфедерации (Swiss Confederation Day) - Швейцария
• День социального сопротивления - Северный Кипр
• День победы (Victory Day) - Камбоджа, Лаос
• День провинции Гуадалканал (Gualdalcanal Province Day) - Соломоновы острова
• День памяти жертв Варшавского восстания - Польша
• День вооружённых сил (Armed Forces Day) - Ливан
• День основания Сирийской Арабской армии - Сирия
• День Миндена (Minden Day) - Великобритания
• Праздник урожая «Лугнасад», День Ламмас (Lughnasadh, Lammas Day) - Ирландия
• День святого Доминика (Saint Dominic Day) - Никарагуа
• День государственности штата Колорадо (Colorado Statehood Day) - США
• Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия, Степана
• День Макриды (Законник осени)
Важные даты
1514 великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.
1770 в сражении при Кагуле русская армия под руководством П. А. Румянцева разгромила турецкую армию Халиль-паши.
1774 в Англии открыт химический элемент - кислород
1789 русско-австрийский отряд под командованием А. В. Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.
1860 основан Императорский речной яхт-клуб.
1927 постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Ленинградская область.
1939 учреждена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
1939 открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (с 1959 г. – Выставка достижений народного хозяйства, в 1992–2014 – Всероссийский выставочный центр).
1964 каждые полчаса начали звучать позывные радиостанции «Маяк».
1981 дебют музыкального телеканала «MTV». Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе.
2008 солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как «Русское затмение».
2010 обнаружена подводная река в Чёрном море.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend