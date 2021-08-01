Какой сегодня церковный праздник 1 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 1 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:018/1/2021Фото: С праздником!
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В этот день нельзя проливать кровь, сбывать коней, заквашивать огурцы и капусту.

монастырь
Сегодня, 1 августа. поста нет

Православные праздники 1 августа

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского

Народные праздники

Макрина

В этот народный праздник чтут память преподобной Макрины Каппадокийской.

На Руси в этот день совершался обряд «моркин». В нем участвовала женщина, рожденная 1 августа, которую нарекали Мокриной. Она надевала лучший наряд и ждала дома, пока крестьяне ей принесут колоски. Вместе с другими женщинами они шла на реку и бросала в воду собранный сноп. Ее задачей было утопить все колоски, прежде чем их унесет по течению. Мужчинам запрещается ходить к рекам и наблюдать за этим обрядом.

В этот день нельзя проливать кровь, сбывать коней, заквашивать огурцы и капусту.

Погода этого дня предопределяет, какой будет осень.

Приметы


  • Мокро в этот день – и осень будет мокрой, сухо – и осень тоже будет сухой.
  • Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уродится рожь.
  • Сухой, ясный, жаркий день предопределит сухую теплую осень.
  • Дождливый, пасмурный день укажет на ненастье осени.
  • Если дождь идет с утра – начало осени будет дождливым, дождь начнется в полдень – дождливой будет середина осени, к вечеру дождь – конец осени дождливый.

Источник: my-calend

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