Какой сегодня церковный праздник 1 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 августаОбретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского
Народные праздники
Макрина
В этот народный праздник чтут память преподобной Макрины Каппадокийской.
На Руси в этот день совершался обряд «моркин». В нем участвовала женщина, рожденная 1 августа, которую нарекали Мокриной. Она надевала лучший наряд и ждала дома, пока крестьяне ей принесут колоски. Вместе с другими женщинами они шла на реку и бросала в воду собранный сноп. Ее задачей было утопить все колоски, прежде чем их унесет по течению. Мужчинам запрещается ходить к рекам и наблюдать за этим обрядом.
В этот день нельзя проливать кровь, сбывать коней, заквашивать огурцы и капусту.
Погода этого дня предопределяет, какой будет осень.
Приметы
- Мокро в этот день – и осень будет мокрой, сухо – и осень тоже будет сухой.
- Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уродится рожь.
- Сухой, ясный, жаркий день предопределит сухую теплую осень.
- Дождливый, пасмурный день укажет на ненастье осени.
- Если дождь идет с утра – начало осени будет дождливым, дождь начнется в полдень – дождливой будет середина осени, к вечеру дождь – конец осени дождливый.
Источник: my-calend