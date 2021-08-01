Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года для каждого знака зодиака

Ваш гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года здесь с астрологическим предсказанием для всех знаков зодиака.
Еженедельный гороскоп, начинающийся 1 августа, - это конец лета, так как мы приближаемся к осени, пишет yourtango.com.
Уже август? Означает ли это, что Рождество почти здесь? Фух, похоже, время летит, не так ли? И это.
Сейчас мы во Льве, и это действительно сильно повлияет на наш статус. Наша любовная жизнь будет расти, как и наша социальная жизнь, но мы действительно будем сиять именно в финансовом секторе.
У нас летняя жара и новолуние не за горами, 8-го числа.
На этой неделе мы будем испытывать ажиотаж, связанный с Меркурием во Льве, который должен сделать все наши сообщения гораздо более интересными, если не провокационными.
В настоящее время мы также занимаемся Венерой в Деве, что должно пробудить в нас нашу практическую и аналитическую сторону.
Это энергия, которую мы можем использовать для достижения финансового успеха, о котором мы мечтаем. Ребята, первая неделя августа, и мы готовы к работе!
Гороскоп на неделю 2-8 августа 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Вы работаете с какой-то большой энергией Юпитера, Овен, и это подтолкнет вас, вашу работу и ваше воображение в царство мечты.
Вот и мы, попав в муки Льва, товарища Огненного знака, который всегда служит вам хорошо. Эта неделя посвящена силе и настойчивости.
Работа обещает быть занятой и приносящей удовлетворение. Следите за новостями на этой неделе и возможностью составления планов поездок на будущее. Любовь выглядит хорошо, как и карьера.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Скажем так, вы собираетесь начать этот месяц без промедления. Венера, ваша правящая планета, влияет на ваше либидо, и кто вы такой, чтобы сказать «нет»?
Хотя вы, возможно, приняли для себя решение, что вы будете сотрудничать только с людьми, которых любите, - вы можете сделать исключение в течение этой первой недели, потому что: « Если вы не можете быть с тем, кого любите , дорогая, любите тот, с которым вы. " Звучит пикантно, но страсть - это ваше дело.
Внимание: прямо сейчас вы переживаете особенно «плодородное» время, а секс рождает детей, так что будьте готовы.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
На этой неделе мы познакомим вас с идеей переезда. Возможно, вы не были «подписаны, запечатаны и доставлены» с точки зрения любви к месту, где вы сейчас живете - угадайте, что?
Это не ваша последняя остановка, и именно на этой неделе вы обнаружите внутри себя, так сказать, необходимость выбраться из Dodge. Юпитер держит вас в своих руках и хочет, чтобы вы буквально расширили свой кругозор.
Вы не думаете о любви или будущем; у вас есть одна цель: решить, где будет ваша следующая посадочная площадка.
Рак (21 июня - 22 июля)
На этой неделе вы обратитесь к друзьям с намерением собраться вместе для единомышленников.
Это может быть группа медитации или группа мастеров - это творчески, но также и духовно. ..и такое собрание действительно зовет вас.
Вы утешаетесь улыбками своих друзей, и если это вы делаете событие, то пусть так и будет. Ваши друзья счастливы собраться вместе, чтобы повеселиться, порезвиться и ... заняться творчеством!
Лев (23 июля - 22 августа)
Если на этой неделе вам удастся обуздать свое импульсивное поведение, то вы добьетесь плавного плавания, поскольку ваша судьба - сотрудничать с другими.
Деньги выглядят очень хорошо для вас, и, судя по влиянию Юпитера, это может быть очень оптимальное время для ваших инвестиций.
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, оно будет расти в геометрической прогрессии, поэтому вам рекомендуется дисциплинировать себя и сохранять спокойствие.
Ваш блеск не станет тусклым, если вы уменьшите гнев, на самом деле вы будете сиять только ярче.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Наконец! Наконец что, Руби? Наконец, вы собираетесь взлететь, когда дело доходит до финансов и работы.
Вы так привыкли не получать свою долю, что пришли принять ее.
Это принятие действовало как подтверждение и проявлялось в том, что вы никогда не получаете ничего, что вам нужно.
Что ж, ваш друг Юпитер просто закрыл дверь для такого мышления, и теперь чешуя вот-вот упадет с ваших глаз .
Ищите хорошие новости 3-го числа и ожидайте, что все личное и профессиональное встанет на свои места. Верьте в это, Дева - ваша вера ведет к вашему проявлению.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Лучше всего на этой неделе позаботьтесь о своем сердце, Весы, так как вполне возможно, что вы влюбитесь ... как глубоко ... как в материале по уши.
Хотя все это может звучать как интригующе, так и позитивно, для вас все же неплохо было бы изучить эти новые и очень сильные чувства.
Не удивляйтесь, если к пятнице вы почувствуете сильную тревогу , но используйте эту энергию себе во благо.
Вместо того, чтобы погружаться в непрекращающиеся мысли о любви и обещаниях, вложите часть этой энергии в творческие проекты. Беритесь за шедевр, Весы - вы понимаете, о чем я говорю.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Если есть одна вещь, к которой вы не в настроении, так это любовь, сладкая любовь.
Прямо сейчас все дело в работе, и нет ничего лучше, чем первая неделя любого месяца, чтобы привести вас в форму для визуализации того, каким будет этот месяц для вас.
Марс существует для того, чтобы возбуждать дела в социальном плане, но на самом деле вам не нравится быть социальным , если только есть деньги, на которых можно заработать.
Однако эту социальную энергию можно использовать, если вы хотите с кем-то познакомиться.
Здесь нет обещания большой любви, но, возможно, будет интересно узнать.
Такая вот неделя; вы рискуете здесь, вы сосредотачиваетесь на нем, и в конечном итоге вы знаете, что ваш приоритет - это работа.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Вы, вероятно, утомляете своих друзей своим бесконечным оптимизмом, но правда в том, что вы ничего не можете с этим поделать.
Вы один из таких людей; то типа конфета , которые верят в любовь, мир и коричневый рис.
Это то, что делает вас Стрельцом, и на этой неделе вы обнаружите, что скептики ничего не делают для вас, и что, возможно, пришло время исключить некоторых из них из вашей жизни.
Юпитер, ваша правящая планета, расширил ваш разум еще больше - вы действительно видите возможность.
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО видите успех, и вам не нужно одобрение других, особенно тех, кто сомневается в вас просто потому, что вы с оптимизмом смотрите в будущее.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Вы не думали, что август придет с таким взрывом, но вот он, и вот вы - готовы увидеть плоды всех ваших напряженных трудов.
Вы действительно трудоголик, но никто не понимает, что работу делают именно трудоголики. Это вы в двух словах.
В течение этой недели вы увидите некоторую расплату. Звезды также показывают, что сейчас прекрасное время вкладывать деньги в долгосрочные проекты.
Энергия Марса поддержит ваши более смелые шаги, а Юпитер расширит ваш кругозор, чтобы вы могли предсказать, что произойдет, и действовать соответствующим образом.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Юпитер сейчас в вашем знаке, а это означает, что вы должны быть начеку для повышения зарплаты или предложения, от которого вы просто не можете отказаться - всеми лучшими способами!
Здесь мы не говорим об огромных деньгах - мы говорим о возможности заработать глупые деньги в какой-то момент в ближайшем будущем, если вы воспользуетесь определенными возможностями, которые появятся у вас на этой неделе.
Это не только хорошая неделя для вас - это хороший месяц, в очень хорошем году для всех Водолеев.
Это не значит, что это будет легко, но это значит, что он будет успешным и позитивным. Небеса улыбаются тебе, Большой А.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
Похоже, эта неделя будет несколько спокойной и мирной, Рыбы. Вы будете доверять своей интуиции больше, чем когда-либо, и это заставит вас делать лучший выбор в течение августа.
У вас скоро Новолуние , и вы можете почувствовать это сейчас ... это притяжение, которое вы не можете отрицать, и оно кажется профессиональным и связанным с работой.
Эта неделя принесет вам глубокую любовь к дисциплине и усилиям; вы понимаете, что не можете ждать, пока другие сделают жизнь за вас.
Управлять своей жизнью полностью зависит от вас, а это означает, что вы должны верить в себя и делать правильные шаги на рабочем месте. Можете ли вы сказать «Ка-цзин»?