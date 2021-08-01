О чем лгут перед первым свиданием: три вида лжи

Недавние исследования показали, что одна из самых больших жалоб мужчин и женщин на свиданиях связана с ложью, которую люди рассказывают в их профилях свиданий.
Почему люди врут в своих профилях? На первый взгляд ответ прост: привлечь людей, пишет yourtango.com.
Однако почти всегда есть более глубокая причина. Когда люди лгут о том, кто они, в своем профиле знакомств, это означает, что они на самом деле не верят, что они настолько привлекательны, как они есть.
Соответственно, они чувствуют необходимость лгать, чтобы зацепить других, потому что они говорят себе, что они будут нравиться людям или захотят быть с ними только в том случае, если они будут казаться более яркой и яркой версией самих себя.
Что ж, все мы знаем, что происходит, когда люди лгут в своих профилях: правда обнаруживается позже, и в результате люди испытывают еще большее недоверие к общему опыту свиданий.
О чем больше всего лгут люди в своих профилях знакомств?
1. Рост
И мужчины, и женщины часто лгут о своем росте в профилях знакомств. Независимо от того, считают ли они себя слишком низкими или слишком высокими, чтобы считаться привлекательными, мужчины и женщины часто лгут. Общество может быть жестким по отношению к невысоким мужчинам, например, а женщины, которые намного выше среднего, сталкиваются со своими собственными разочарованиями.
Интересно, что особенно высокие женщины часто начинают ценить свой рост в более позднем возрасте, даже если в молодости они могли чувствовать себя странно или иначе.
С другой стороны, невысокие мужчины обычно не испытывают такого же чувства признательности или гордости за свой рост позже. Я слышал, как многие женщины в моей профессиональной и личной жизни, например, говорили, что они не будут встречаться с невысоким парнем. Гм, вот почему люди врут в своих профилях!
Дело не только в росте. Суть в том, что каждый должен быть честным в отношениях с самого начала и что каждый должен немного шире забросить свою сеть, чтобы дать типам, с которыми они обычно не встречались бы, шанс показать, насколько хорошими они могут быть как партнеры.
2. Вес
Это включает в себя публикацию фотографий гораздо более тонкой версии себя и выдачу ее за актуальную! Вес - одна из основных проблем с самооценкой, с которой сталкиваются как дети, так и взрослые, которая снижает настроение и общую самооценку.
Вместо того, чтобы лгать о своем весе, сделайте прямо противоположное: скажите всю правду. С кем-нибудь, кто не стал бы встречаться с тобой из-за твоего веса? Скажите: «Увидимся!» и нажмите удалить.
Кто хочет быть с кем-то, кому вы нравитесь только при определенных условиях? Кроме того, никто никогда не чувствует себя хорошо, когда лжет.
Возможно, вы можете солгать, чтобы заблокировать первое свидание с кем-то, но прямая и искренняя с самого начала экономит время и энергию в конце.
Для тех из вас, у кого избыточный вес, включите фотографию в реальном времени, на которой люди могут видеть ваше тело, и даже не стесняйтесь говорить, какой у вас избыточный вес.
Например, скажите: «Мне, вероятно, нужно сбросить 20 фунтов» или «Я, вероятно, <укажите приблизительное число> слишком тяжелый, но я стараюсь быть здоровым, <вставьте упражнения, здоровое питание и т. д.>».
3. Статус / доход
Как и ложь о внешности, ложь о доходах или финансовом положении не имеет логического смысла.
Ваши свидания рано или поздно раскроют правду, и если вы их обманули, они не будут доверять вам и будут обижаться на вас из-за попытки их обмануть. Более того, ваши свидания также будут анализировать тот факт, что ваша ложь предполагает, что вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы честно представлять себя.
Если вам не нравится ваша работа или доход, скажите это и объясните, как вы планируете это изменить.
Например: «По работе, сейчас я <вставьте вашу работу>. Честно говоря, мне это не нравится, поэтому я работаю над планом <вставьте планы для новой работы, если вы честно пытаетесь внести изменения>.
Последнее правило, которое нужно запомнить ...
Говорить правду о том, кто вы есть, идет не только на благо другого человека, но и для вас тоже. Если быть честным с самого начала, вы будете больше уважать себя, и другие тоже будут уважать вас больше.