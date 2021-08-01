Ешьте по 3 финика в день и вот что случится с вашим телом! Мы и понятия не имели!

Съедайте несколько фиников в день!
Финики часто несправедливо относят к сладостям. Но есть очевидные причины не пренебрегать ими! В следующий раз, когда вам будет очень хотеться перекусить вечером, съешьте финик! Мы расскажем о множестве полезных свойств ниже, пишет tipsandtricks.ru.
После того, как вы это прочитаете, вы точно начнете съедать пару фиников в день.
Кровеносные сосуды
Финики влияют на уровень кальция, который может образовывать бляшки в сосудах. Это повышает риск инсульта, сердечного приступа и других диагнозов. Употребление 3 финика в день поможет это предотвратить!
Печень
Исследования показывают, что финики укрепляют печень.
Сердце
Финики очень полезны для сердца, так как содержат много калия, они очень эффективны, когда речь идет о предотвращении заболеваний сердечнососудистой системы. Они снижают риск инсульта и сердечного приступа и в то же время снижают уровень холестерина.
Глаза
В финиках содержится много витамина А, который помогает восстановить роговицу и защищает ваше зрение. Такие вещества, как лютеин и зеаксантин защищают ваши глаза от ультрафиолета.
Энергия
Также, как орехи или миндаль, финики являются идеальным вариантом перекуса между приемами пищи. В них содержится глюкоза, которая даст вам заряд бодрости, который продлится еще дольше, если добавить к перекусу орехи (из-за содержащихся в них жиров). В то же время, витамины простимулируют мозговую активность. Это часто используется в спортивном питании. Теперь вы понимаете, что такая комбинация – хорошая идея.
Пищеварение
Финики стимулируют пищеварение. Они помогают при запорах, несварении и других проблемах благодаря их “очищающему” эффекту. Это происходит в результате большого количества клетчатки и аминокислот. Они помогают сбалансировать пищеварение и расщепить пищу.
Обезболивающее
Магний, содержащийся в финиках, помогает при болях и отеках. В то же время, он имеет антибактериальные свойства и снижает воспаление в организме. Финики действительно являются прекрасным дополнением к медикаментам.
Финики имеют множество полезных свойств. Непременно съешьте финик в качестве своего следующего перекуса. А лучше три!