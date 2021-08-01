Вскипятите белую футболку с кусочками лимона и получите невероятный результат

Ваша футболка будет снова выглядеть сияюще-белой
Иногда сохранить первоначальную белизну вещей кажется невозможным. Белые носки теряют цвет уже после нескольких стирок и становятся больше похожими на серые. А еще есть белые футболки, которые превращаются с серо-белые в мгновение ока. К счастью, есть простой способ вернут вещам их первоначальный белый цвет, пишет tipsandtricks.ru.
Вскипятите бывшую когда-то белой футболку в кастрюле и добавьте туда лимон.
Белая футболка
Футболка, которая уже давно не такая белая, какой была изначально, выглядит не лучшим образом. Носки тоже быстро теряют цвет, но это не такая большая проблема, потому что никто их не увидит в ваших ботинках. Но когда футболка теряет свою белизну уже через пару носок, это совсем неожиданно. Из-за этого все вещи выглядят поношенными, и это совсем не то, чего бы вам хотелось. Нужно ли выбрасывать футболку, надев ее всего лишь пару раз? Вовсе нет! Нет никакой необходимости избавляться от такой прекрасной футболки. С помощью этой хитрости ваша футболка снова станет яркой и белой в одно мгновение!
Вот что нужно делать:
Вскипятите воду в большой кастрюле.
Нарежьте лимон дольками.
Поместите футболку (или другую белую в прошлом вещь) в кастрюлю и добавьте лимон.
Дайте закипеть на маленьком огне, постоянно помешивая в течение 5 минут
Осторожно слейте воду. Дайте футболке остыть, прежде чем доставать ее.
Теперь постирайте футболку как обычно в стиральной машине. Вы заметите, насколько белее она стала, как только достанете ее из машины!