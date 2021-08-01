Немногие знают о последствиях употребления в пищу слишком много курицы
Широко распространено мнение, что курица является одним из самых универсальных видов мяса. Абсолютно верно, что мы часто используем курицу во многих блюдах. Несмотря на то, что курица, как правило, известна как здоровый выбор, это не означает, что это хороший выбор, чтобы питаться этой птицей на ежедневной основе. Вот почему, пишет tipsandtricks.ru.
Поедая курицу
Множество людей едят курицу на регулярной основе. Она не только хорошо подходит для многих блюд, но и относительно проста в приготовлении, и многим она нравится. Другая причина, по которой многие люди выбирают курицу, заключается в том, что это постное мясо. Оно содержит много белка, в то время как содержание жира в нем низкое по сравнению с красным мясом. Похоже на множество веских причин, чтобы съесть много курицы, верно? Ну, нет. Это может привести к нескольким из следующих проблем.
Слишком много курицы
Мы знаем, что разнообразная диета — это ключ к здоровому образу жизни. Это относится и к употреблению в пищу курицы: слишком много одного и того же не приносит пользы, так как может привести к проблемам со здоровьем. Избыточное потребление курицы вредно для вашего веса, для сердца, и вы подвергаетесь повышенному риску пищевого отравления.
Вот почему не стоит есть курицу каждый день
1. Слишком много белка
В идеале, около 10-35 процентов ежедневного потребления калорий должно состоять из белка. Слишком большое количество белка заставляет ваш организм хранить его как жир. Это означает, что прибавка в весе увеличивается и приводит к повышению уровня липидов в крови. Ежедневное употребление в пищу большого куска курицы будет способствовать увеличению количества потребляемого белка, поэтому следите за этим.
2. Больший риск сердечных заболеваний
Слишком много курицы может привести к повышению уровня холестерина. Неудивительно, что это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, употребление в пищу курицы и других продуктов, богатых белком, косвенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний — проблем со здоровьем, которые могут привести к смерти.
3. Проблемы с поддержанием веса
Потребление слишком большого количества животного белка, например, курицы, может затруднить поддержание здорового веса. По данным The Huffington Post, люди, которые могут обойтись без мяса, такие как вегетарианцы, пескатарианцы, веганы или флекситарианцы, обычно имеют более низкий индекс массы тела, чем люди, которые ежедневно употребляют в пищу мясо.
4. Большая вероятность пищевого отравления
Обращение с курицей — это всегда хлопоты. Если вы не приготовили мясо до конца или если овощи случайно соприкасаются с сырой курицей, то, возможно, вы подвергаете свою еду воздействию сальмонеллы или кампилобактера. Эти бактерии печально известны своим неприятным воздействием на организм человека, так как они могут привести к тяжелым заболеваниям. Особенно важно, чтобы уязвимые группы людей, такие как пожилые люди, дети и беременные женщины, любой ценой избегали такого рода заражения.
5. Более высокие шансы на антибиотикорезистентность
Это распространенная практика среди птицеводов — применять антибиотики к своему скоту. Поедая эту курицу, люди могут стать резистентными к этим антибиотикам. Конечно, это представляет реальный риск, когда вы имеете дело с инфекцией и должны принимать антибиотики. Скорее всего, лекарства работают не так, как должны.
Значит, вы должны полностью вычеркнуть курицу из диеты? Нет, но имейте в виду, что разнообразная диета гораздо полезнее для вашего здоровья.