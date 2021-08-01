Рейтинг самых честных знаков зодиака

Считаете ли вы, что честность - лучшая политика, или вы счастливы откровенно лгать, чтобы избежать неприятностей?
Вы приукрашиваете это, когда вам нужно поделиться твердой правдой, или вам действительно нравится видеть, как люди реагируют, когда они сталкиваются с трудными новостями, пишет numerologysign.com.
Честность означает множество разных вещей для разных людей, и мы часто используем это как меру того, насколько мы можем доверять другим.
Ваш знак Зодиака может рассказать вам довольно много о ваших врожденных отношениях с правдой и вашем подходе к честности.
Овен, Стрелец и Скорпион, как правило, самые честные знаки, и все это очень жестоко. Первые двое не видят смысла во лжи, а Скорпион превыше всего ценит честность.
Близнецы, Весы и Водолеи больше всего лгут. Но обычно не для зла. Они будут лгать, когда того требует ситуация, и вскоре оказываются в ловушке сложной сети.
Давайте посмотрим на стиль честности всех знаков, отсортированный от наиболее до наименее честного.
1. Овен (21 марта - 19 апреля)
Овны настолько уверены в себе, что никогда не чувствуют необходимости лгать о том, что они думают или что делают. Если вы не можете принять их такими, какие они есть, они сочтут это вашей проблемой.
В то же время Овен не очень хорошо разбирается в людях и не понимает чувств других. Это означает, что они также не будут лгать, чтобы щадить чувства других.
Хотя в некотором смысле они могут быть освежающими, слышать такие откровенные истины и мнения может быть немного шокирующим.
2. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Как и Овен, Стрелец настолько уверен в том, кто они и что делают, что просто не чувствует необходимости лгать о вещах.
Иногда они могут преувеличивать, чтобы их истории казались немного более захватывающими. Но их истории обычно настолько же захватывающи, насколько они кажутся, и они не будут откровенно лгать.
Стрелец также не будет лгать, чтобы защитить чувства других, и это доходит до того, что они даже не симулируют интерес к кому-то, если думают, что они тупые.
Стрелец склонен считать, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то подобное.
3. Скорпион (24 октября - 21 ноября)
Скорпион имеет репутацию честного до жестокости. Им доставляет удовольствие делиться суровыми истинами и даже использовать их как оружие для проверки или причинения вреда другим людям.
Они также ожидают честности от других и первыми откроют ложь кому-то другому. Ничто не подрывает их доверие быстрее, чем ложь.
Скорпион не во главе списка, потому что, хотя они всегда скрупулезно честны, они также очень скрытны.
Хотя они действительно считают, что бездействие так же плохо, как ложь, это относится больше к другим людям, чем к ним самим.
4. Козерог (22 декабря - 19 января)
Козерог - еще один безупречно честный знак. Они никогда не дают слово ни в чем, если не серьезно. Таким образом, бывает сложно получить обещания от Козерога.
Козероги очень дисциплинированы, они умеют придерживаться плана и говорить «нет» искушениям, поэтому у них редко бывает повод лгать. Это одна из причин, почему им трудно понять и принять ложь других.
Они могут быть предельно честными, когда говорят другим домашнюю правду. Но они также очень скрытны и предпочитают, чтобы люди не вмешивались в их дела. Хотя они не будут лгать, чтобы избежать других, они будут закрывать глаза на других.
5. Лев (23 июля - 22 августа)
Уверенный Лев - еще один знак, который не чувствует необходимости лгать. Они верят, что люди примут их такими, какие они есть. Хотя у них есть склонность преувеличивать или хвастаться.
Некоторые люди могут подумать, что Лев лжет, когда они говорят, что готовы взяться за определенную задачу, для которой у них нет опыта. Но Лев твердо уверен, что они поймут это, когда они пойдут и приземлятся на ноги, поэтому они не лгут им в глаза.
Люди, рожденные под этим знаком, склонны считать, что честность - лучшая политика в их отношениях с другими людьми. Но они также знают, что то, как вы говорите, так же важно, как и то, что вы говорите.
Лев будет использовать такт, чтобы люди были счастливы, когда сообщают трудные новости.
6. Рак (22 июня - 22 июля)
Заботливый Рак считает, что хорошие отношения строятся на доверии и честности, и они стараются соответствовать этим идеалам в своей повседневной жизни.
Но они также знают, что люди не всегда готовы услышать правду и что раскрытие некоторых секретов может быть скорее разрушительным, чем исцеляющим. В таких ситуациях они предпочитают сохранять неприкосновенность любимого человека, а не придерживаться политики строгой честности.
Они также очень заботятся о своей роли в своем сообществе и о том, как их видят другие люди. Это может побудить их лгать, чтобы представить себя в лучшем свете, особенно в том, чего они стыдятся.
7. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы - очень надежный знак. Они всегда держат свое слово и никогда не предадут друга.
Но Рыбы также крайне не склонны к конфликтам и будут отступать, чтобы сохранить мир. Это может включать в себя сокрытие вещей, которые могут быть вредны для лжи, чтобы сгладить ситуацию.
Они также никогда не захотят никому рассказывать, если они несчастны или борются. Итак, они среди людей, которые будут лгать и говорить, что с ними все в порядке, когда они борются. Часто они допускают, что дела идут совсем плохо, прежде чем обратиться за помощью, в которой они нуждаются.
8. Дева (23 августа - 22 сентября)
Дева также считает, что отношения должны строиться на честности и доверии, и они никогда не будут лгать о важных вещах в жизни.
У них также есть сильный моральный компас, который заставляет их брать на себя ответственность, когда они чувствуют, что сделали что-то не так.
Но Девы также неуверенны в себе. По этой причине они создают образ идеальной версии самих себя, за которым прячутся.
Дева будет лгать о том, что они думают и чувствуют, чтобы поддерживать свой образ. Но они никогда не скажут неправду, которая, по их мнению, может причинить вред другому человеку.
9. Телец (20 апреля - 20 мая)
Внешность очень важна для Тельцов, и они тратят много времени и усилий на поддержание своей внешности. Они не любят, когда над ними высмеивают или высмеивают.
Телец будет лгать, чтобы поддерживать созданную ими иллюзию о себе. Они будут скрывать вещи, чтобы другие люди не думали о них плохо.
Они также знают, как важно привлечь на свою сторону других людей, чтобы продвинуться вперед, и наверняка исказят истину, если это означает, что они могут построить лучшие отношения с кем-то, кого они считают важным.
10. Водолей (20 января - 18 февраля)
Хотя Водолеи могут получить удовольствие от «сброса бомбы правды» и заставив кого-то лицом к лицу столкнуться с домашними истинами, это является продолжением их страсти к интеллектуальному развитию. Они не говорят эту правду, потому что считают, что это правильно.
Люди, рожденные под знаком Водолея, верят, что каждый - индивидуальность, и они ничего не должны друг другу, включая правду.
У них нет проблем с мелкой ложью, чтобы не пускать людей в их бизнес. Но они тоже не обидятся, если с ними так поступят.
Но люди, рожденные под знаком Водолея, действительно склонны считать себя выше других в моральном плане. Таким образом, они будут стараться воздерживаться от лжи о важных вещах, поскольку считают себя выше этого.
11. Весы (23 сентября - 23 октября)
Хотя Весы не являются расчетливыми лжецами, но если они думают, что это принесет им пользу в данный момент, они позволят лжи выскользнуть наружу. Хотя, наверное, потом они тоже об этом расстроятся.
Люди, рожденные под знаком Весов, имеют глубокое желание быть в центре внимания и нравиться всем. Они будут лгать, чтобы убедиться, что это произойдет.
Поскольку они не планируют свою ложь, они часто оказываются в положении, в котором их легко поймать. Они могут попасть в более сложную сеть лжи, чтобы защитить ранее сказанную ложь.
Хотя Весы часто обнаруживают в своей лживости, на них трудно злиться, поскольку это никогда не исходит из злого умысла.
12. Близнецы (21 мая - 21 июня)
Хотя было бы несправедливо называть Близнецов лжецами, они, как правило, имеют непостоянные отношения с тем, что они считают правдой. В их сознании границы между реальностью, желаниями и мечтами довольно плавны.
Близнецы также часто подводят людей, потому что отвлекаются и забывают о своих обязательствах перед другими. Они часто говорят неправду, чтобы сгладить конфликты, которые могут возникнуть в результате этого.
Люди, рожденные под знаком Близнецов, также сильно меняют свое мнение о вещах. Итак, они могут однажды сказать вам что-то, искренне веря в то, что это правда, но на следующий день они уже изменились.
Опять же, ложь Близнецов никогда не произносится из злого умысла, но это все еще может быть проблемой для людей, которые больше всего о них заботятся.
Вы честны?
Итак, вы из одного из честных знаков или вы рождены под знаком с более сложными отношениями с истиной?
Важно помнить, что говорить правду - это выбор, и вы всегда можете выбрать его, даже если это не ваш естественный инстинкт.
Кроме того, старая поговорка о том, что честность - лучшая политика, не всегда верна. Когда вы решите использовать честность как оружие, она может нанести не меньше ущерба, чем ложь.