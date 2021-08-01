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Пищи на угле или дровах может привести к слепоте

4:00:228/1/2021Фото: pxhere.com
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Около половины населения мира - 3,8 миллиарда человек - подвержены загрязнению воздуха в домашних условиях в результате приготовления пищи с использованием «грязного» твердого топлива, такого как уголь и дрова.

пища, угли
Приготовление пищи на угле или дровах связано с повышенным риском серьезных заболеваний глаз

Согласно отчету, опубликованному сегодня в PLOS Medicine, исследование с участием почти полумиллиона человек в Китае показывает четкую связь между приготовлением пищи с использованием дров или угля и повышенным риском серьезных заболеваний глаз, которые могут привести к слепоте.

Около половины населения мира - 3,8 миллиарда человек - подвержены загрязнению воздуха в домашних условиях в результате приготовления пищи с использованием «грязного» твердого топлива, такого как уголь и дрова. Хотя в предыдущих исследованиях сообщалось о возможной связи между приготовлением пищи на твердом топливе и повышенным риском катаракты у женщин, неясно, существуют ли аналогичные ассоциации также с другими серьезными заболеваниями глаз, такими как конъюнктивит, кератит и глаукома, пишет medicalxpress.com.

Исследователи из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета (NDPH) и Китайской академии медицинских наук и Пекинского университета проанализировали данные почти полумиллиона взрослых китайцев в China Kadoorie Biobank. Всех участников исследования спросили об их кулинарных привычках с помощью анкеты, а затем проследили за госпитализацией по поводу серьезных заболеваний глаз с помощью привязки к записям медицинского страхования. За десятилетний период наблюдения среди участников исследования было 4877 случаев нарушений конъюнктивы, 13408 катаракт, 1583 заболевания склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела (DSCIC) и 1534 случая глаукомы.

По сравнению с теми, кто готовил на чистом топливе (электричество или газ), потребители твердого топлива, как правило, были пожилыми женщинами, сельскими жителями, менее образованными, сельскохозяйственными рабочими и постоянными курильщиками. После тщательного учета этих факторов результаты показали:

Длительное использование твердого топлива для приготовления пищи было связано с повышением риска конъюнктивы, катаракты и DSCIC на 32%, 17% и 35%, соответственно, по сравнению с теми, кто готовил на чистом топливе;
Различия в рисках между различными типами используемого твердого топлива (например, уголь и древесина) были незначительны ;
Не было никакой связи между длительным использованием твердого топлива и повышенным риском глаукомы;
Люди, которые перешли с твердого топлива на чистое для приготовления пищи, имели меньшие повышенные риски (по сравнению с теми, кто всегда использовал чистое топливо), по сравнению с теми, кто не перешел. У людей, которые перешли, риск конъюнктивы, катаракты и DSCIC был выше на 21%, 5% и 21% соответственно.

Доктор Питер Ка Хунг Чан, научный сотрудник Департамента здравоохранения Наффилда Оксфордского университета и ведущий автор исследования, объяснил эти результаты: «Повышенный риск может быть вызван воздействием высоких уровней мелких твердых частиц (PM2. 5) и оксид углерода, который может повредить поверхность глаза и вызвать воспаление ».

Горение дерева также увеличивает риск повреждения глаз искрами или древесной пылью. Исследователи предполагают, что причина отсутствия связи между использованием твердого топлива и риском глаукомы заключалась в том, что это заболевание влияет на внутренние структуры глаза, которые менее подвержены воздействию загрязняющих веществ в воздухе.

Среди людей, которые использовали твердое топливо для приготовления пищи, исследование не обнаружило значительной разницы в избыточном риске между теми, у кого есть вентиляция кухонной плиты (например, дымоход), и у тех, у кого нет ее.

В Китае, несмотря на недавний успех правительственных инициатив по созданию экологически чистых печей, в 2018 году около 400 миллионов человек по-прежнему использовали твердое топливо в бытовых целях. Во всем мире процентная доля населения мира, использующего твердое топливо для приготовления пищи, с 2010 года лишь незначительно снизилась за счет 11%. Большинство из этих людей живут в странах с низким уровнем доходов, особенно в Африке и Азии. Это может затруднить доступ к эффективному и доступному по цене лечению для людей, страдающих заболеваниями глаз.

Профессор Чжэнмин Чен, профессор эпидемиологии и директор китайских программ Департамента здравоохранения Наффилда Оксфордского университета и старший автор исследования, сказал: «Взрослые китайцы считают, что долгосрочное использование твердого топлива для приготовления пищи связано с повышенный риск не только заболеваний конъюнктивы, но также катаракты и других более серьезных заболеваний глаз. Переход на чистые виды топлива, по-видимому, снижает риски, подчеркивая важность обеспечения всеобщего доступа к чистым видам топлива для здоровья во всем мире ".

Профессор Лиминг Ли из Пекинского университета и старший автор исследования сказал: «Наше исследование добавляет еще одно свидетельство в поддержку усилий правительства по облегчению перехода на другие виды топлива, и широкая общественность должна быть проинформирована о потенциальных рисках глазных болезней, в том числе некоторых. в том числе тяжелые, связанные с использованием твердого топлива».

Комментируя исследование, Имран Хан, директор по стратегии и развитию программ международной организации по развитию Sightsavers, прокомментировал, что «видение Sightsavers - это мир, в котором никто не слепнет по причинам, которых можно избежать, и в исследовании подчеркивается, что проблемы со зрением являются результатом ряда факторов. а не только традиционные причины, о которых мы обычно думаем ».

«Факторы окружающей среды и социальные традиции, такие как приготовление пищи на твердом топливе, могут иметь большое влияние на здоровье глаз и свидетельствовать о необходимости работать на всех уровнях систем здравоохранения для улучшения результатов. От правительства до сообществ важно повышать осведомленность глаз условий, уменьшают количество этих предотвратимых причин и предоставляют доступные медицинские услуги».

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