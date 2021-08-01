Как избавиться от плюща - 3 простых метода борьбы с плющом
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31.07
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Как избавиться от плюща - 3 простых метода борьбы с плющом

6:00:348/1/2021Фото: pxhere.com
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Некоторые виды плюща могут вызвать контактный дерматит от прикосновения, а также тошноту и рвоту при употреблении в пищу.

плющ
Плющ может быть декоративным дополнением вашего сада, но бывают случаи, когда он начинает преобладать

Плющ может быть декоративным дополнением вашего сада, но бывают случаи, когда он начинает преобладать и требует лечения. Вот как убить плющ.

Часто увитые плющом здания и стены выглядят красивыми, с темно-зелеными декоративными листьями и виноградными лозами, покрывающими кирпичную кладку. Однако плющ может стать ужасом для домовладельцев, быстро разрастаясь и взбираясь по стенам до 30 метров. Плющ может не только повредить имущество, но некоторые виды могут вызвать аллергические реакции, пишет express.co.uk.

Некоторые виды плюща могут вызвать контактный дерматит от прикосновения, а также тошноту и рвоту при употреблении в пищу.

Вы можете нанять профессионала, если хотите избавиться от плюща, однако часто это может быть дорогостоящим.

Вы также можете купить убийцы плюща, однако они часто содержат сильнодействующие химические вещества.

Итак, читайте о трех методах естественного удаления плюща.

1. Листовое мульчирование

Один из способов избавиться от разросшегося плюща - это создать собственную мульчу.

Вам понадобится целый ряд предметов, таких как картон, мертвые листья, мертвая трава, старые газеты и т. д.

Чтобы мульчировать, положите слой материала, который вы собрали, поверх плюща.

Лучше всего это сработает, если вы максимально обрежете плющ, так как он задушит растение и остановит его рост.

Ваш сад не пострадает от мульчирования плюща, на самом деле он может выиграть от разлагающегося растения и питательных веществ из добавленных вами материалов.

2. Белый уксус.

Возможно, вы использовали белый уксус для уборки дома, удаления известкового налета или даже для удаления пятен.

Однако белый уксус также является прекрасным натуральным продуктом для уничтожения нежелательных растений.

Тебе понадобится:

Вода
белый уксус
Аэрозольный баллончик

Смешайте 80 процентов воды и 20 процентов белого уксуса в пульверизаторе и тщательно перемешайте.

Опрыскайте область, которую хотите убить, избегая при этом растений, которые хотите оставить.

Оставьте смесь на пару дней, а затем проверьте плющ.

Вы сможете удалить мертвый плющ, а затем при необходимости снова использовать смесь уксуса и воды.

Руками в перчатках снимите мертвые растения.

3. Изолента, поваренная соль и вода.

Другой метод - хотя и более сложный - включает в себя поваренную соль, изоленту и воду.

С помощью этого метода попробуйте найти лозы плюща, которые расположены близко к земле.

Обрежьте их, чтобы они были видны сверху - попробуйте отрезать их ровно.

С помощью изоленты сформируйте чашку вокруг только что обрезанной лозы и убедитесь, что она водонепроницаема.

Затем налейте по три четверти поваренной соли в каждую чашку и добавьте воды.

Этот метод заставляет плющ пить соленую воду и обезвоживается.

Вы сможете схватить мертвое растение через несколько дней или долить соленую воду, если ему нужно продержаться дольше.

Опять же, когда вы боретесь с плющом, вы должны быть защищены - поэтому надевайте длинные рукава и перчатки.

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