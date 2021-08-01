Пять способов предотвратить боль в коленях во время работы на даче
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31.07
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Пять способов предотвратить боль в коленях во время работы на даче

5:30:578/1/2021Фото: express.co.uk
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Основная причина боли в коленях - слишком много времени стоять на одном и том же месте.

огород, женщина
Подушечки предотвратят отек, из-за которого в долгосрочной перспективе становится неудобно стоять на коленях

Садоводство - очень полезное хобби по мнению экспертов, которые рекомендуют пожилым людям использовать его для улучшения своего тела без особых усилий. К сожалению, у некоторых людей болят колени, и есть способы смягчить удар.

Для тех, у кого есть средства, садоводство - жизнеспособный метод улучшения ума и тела. Времяпрепровождение позволяет людям проводить время на улице, и эксперты рекомендуют мягкий физический контакт в качестве жизнеспособной замены более напряженным упражнениям. Но некоторые люди могут испытывать некоторый дискомфорт при работе в саду, особенно в области колен, пишет express.co.uk.

Как защитить колени во время работы в саду?

Садовникам может понадобиться хобби для укрепления своего тела, но стояние на коленях для ухода за клумбами оказывает чрезмерное давление на колени.

Боль в коленях может сильнее всего сказаться на пожилых людях, которые полагаются на времяпрепровождение, чтобы помочь своим суставам.

К счастью, люди, которые регулярно работают в полевых условиях, придумали несколько способов борьбы с возникающим дискомфортом.

Сначала разминка

Людям следует согреться перед любой физической активностью, в том числе садоводством.

Растяжка ног в течение десяти минут перед выходом на улицу может уменьшить боль в будущем.

Разминка не должна быть утомительной, поскольку в большинстве случаев достаточно короткой прогулки.

Положения переключателя

Самый простой и экономичный способ облегчить боль в коленях - время от времени менять положение.

Основная причина боли в коленях - слишком много времени стоять на одном и том же месте.

Если возможно, люди должны попытаться принять позу со скрещенными ногами или перенести вес между коленями на улице.

Используйте наколенник

Наколенники обеспечивают удобную подушку для садоводов при исполнении служебных обязанностей.

Есть несколько видов, в том числе коврики и накладки на липучке.

Подушечки предотвратят отек, из-за которого в долгосрочной перспективе становится неудобно стоять на коленях.

Держите сад на расстоянии вытянутой руки

Людям, страдающим хроническими болями в коленях, следует вообще не допускать их к земле.

Они могут выбрать инструменты на длинном шесте, что позволит им выполнять работу стоя.

В качестве альтернативы они также могут установить клумбы на возвышении, что позволит им приблизиться к месту действия, не приседая.

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