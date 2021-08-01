С туманов и южного ветра начнется 1 августа в Бердске

Метеорологическая обстановка на 1 августа в Бердске от МЧС.
Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, местами до +6, +11°С, днём +24, +29 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 01-02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
В этот день народного календаря православные чтят память преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Праздник отмечается 1 августа 2021 года (19 июля по старому стилю).
Традиции и обряды
Если день выдался ясным, совершался обряд «мокрин». Женщина, рожденная 1 августа, нарекалась Мокриной. Надев свой лучший наряд, она сидела дома и ждала, когда крестьянские девушки принесут ей колоски со своих полей. Собрав их в сноп, Мокрина выходила из избы и вместе с женщинами шла на реку. Там она бросала сноп в воду, заходила следом и начинала топить колоски. Главной задачей было потопить их все до того, как они уплывут по течению, иначе не видать дождя.
Мужчине запрещалось ходить даже рядом с рекой в этот день. Считалось, что если он хоть краем глаза узрит обряд, то навлечет большую беду на все село.